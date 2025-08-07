12 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 7.8 đến cuối tuần

Cúp nước ở phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ và 14 – 16 giờ ngày 8.8; từ 9 – 11 giờ và 14 – 16 giờ ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm số 27, đường Nguyễn Văn Săng và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm số 766, 686, đường Cách Mạng Tháng Tám và các hẻm nhánh.

Phường Long Phước

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Long Phước.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.8 đến 5 giờ, ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: một phần đường Long Phước, đường số 1, 2, 3, 4, đường D1 thuộc phường Long Phước.

Phường Tăng Nhơn Phú

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tăng Nhơn Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: khu vực hẻm 97, đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú (Tăng Nhơn Phú B cũ).

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8; từ 22 giờ, ngày 8.8 đến 5 giờ, ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: Đường số 18 và các hẻm nhánh; đường 19 và các hẻm nhánh.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8; từ 22 giờ, ngày 8.8 đến 5 giờ, ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 21, 22, 23, 36, 37 thuộc phường Thủ Đức.

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ đường Nguyễn Xí đến Nơ Trang Long, đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Bình Lợi Trung.

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 4 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 224, đường Phạm Văn Chí (đầu - cuối hẻm); đường Phạm Văn Chí (hẻm 224, đường Phạm Văn Chí - Phạm Phú Thứ); đường Phạm Phú Thứ (từ đường Phạm Văn Chí - Bãi Sậy); hẻm 184 Bãi Sậy (đầu - cuối hẻm); khu Phố chợ Bình Tiên.

Phường Tân Sơn

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ 30, ngày 7.8 đến 4 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Bạch (số lẻ) từ số 1 – 503; đường Trần Thái Tông, Nguyễn Sỹ Sách và các hẻm nhánh; đường Trường Chinh (số chẵn) từ số 686A - 852 và các hẻm nhánh.

Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Ba Tháng Hai đến Hoàng Dư Khương) và hẻm liên quan; đường Hoàng Dư Khương (suốt tuyến) và hẻm liên quan; đường Hòa Hưng (suốt tuyến) và hẻm liên quan; đường Cách Mạng Tháng Tám (số lẻ) từ số nhà 303 - 463 và các hẻm liên quan; đường Thành Thái (đoạn từ hẻm 51, đường Thành Thái đến Tô Hiến Thành) và hẻm 7A, 7B, 51 Thành Thái; đường Tô Hiến Thành (đoạn từ Thành Thái đến Lý Thường Kiệt) và hẻm liên quan; bệnh viện Trưng Vương (các đồng hồ nước mặt tiền đường Tô Hiến Thành).

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Chí Thanh, Đào Duy Từ, Tân Phước - lề số lẻ (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Nguyễn Kim) và hẻm liên quan; đường Bà Hạt, Ba Tháng Hai (đoạn từ Ngô Quyền đến Nguyễn Lâm) và hẻm liên quan.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 4 và các hẻm nhánh thuộc phường Bình Tân.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 8.8 và 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hương Lộ 2 (số chẵn đoạn từ quốc lộ 1A đến đường Đất Mới, trừ hẻm 730 Hương Lộ 2); đường Ao Đôi (đoạn từ quốc lộ 1A đến Mã Lò); đường Mã Lò (số lẻ đoạn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới); đường quốc lộ 1A (số lẻ từ 973 - 1081) và các hẻm nhánh.