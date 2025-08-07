Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

12 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 7.8 đến cuối tuần

Phạm Hữu
Phạm Hữu
07/08/2025 15:59 GMT+7

Từ tối nay 7.8 - 9.8, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ và 14 – 16 giờ ngày 8.8; từ 9 – 11 giờ và 14 – 16 giờ ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm số 27, đường Nguyễn Văn Săng và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm số 766, 686, đường Cách Mạng Tháng Tám và các hẻm nhánh.

Phường Long Phước

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Long Phước.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.8 đến 5 giờ, ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: một phần đường Long Phước, đường số 1, 2, 3, 4, đường D1 thuộc phường Long Phước.

Phường Tăng Nhơn Phú

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tăng Nhơn Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: khu vực hẻm 97, đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú (Tăng Nhơn Phú B cũ).

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8; từ 22 giờ, ngày 8.8 đến 5 giờ, ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: Đường số 18 và các hẻm nhánh; đường 19 và các hẻm nhánh.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8; từ 22 giờ, ngày 8.8 đến 5 giờ, ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 21, 22, 23, 36, 37 thuộc phường Thủ Đức.

12 phường ở TP.HCM sẽ cúp nước từ tối nay 7.8 đến cuối tuần - Ảnh 1.

12 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 7.8 đến cuối tuần

Ảnh: Phạm Hữu

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ đường Nguyễn Xí đến Nơ Trang Long, đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Bình Lợi Trung.

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 4 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 224, đường Phạm Văn Chí (đầu - cuối hẻm); đường Phạm Văn Chí (hẻm 224, đường Phạm Văn Chí - Phạm Phú Thứ); đường Phạm Phú Thứ (từ đường Phạm Văn Chí - Bãi Sậy); hẻm 184 Bãi Sậy (đầu - cuối hẻm); khu Phố chợ Bình Tiên.

Phường Tân Sơn

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ 30, ngày 7.8 đến 4 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Bạch (số lẻ) từ số 1 – 503; đường Trần Thái Tông, Nguyễn Sỹ Sách và các hẻm nhánh; đường Trường Chinh (số chẵn) từ số 686A - 852 và các hẻm nhánh.

Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Ba Tháng Hai đến Hoàng Dư Khương) và hẻm liên quan; đường Hoàng Dư Khương (suốt tuyến) và hẻm liên quan; đường Hòa Hưng (suốt tuyến) và hẻm liên quan; đường Cách Mạng Tháng Tám (số lẻ) từ số nhà 303 - 463 và các hẻm liên quan; đường Thành Thái (đoạn từ hẻm 51, đường Thành Thái đến Tô Hiến Thành) và hẻm 7A, 7B, 51 Thành Thái; đường Tô Hiến Thành (đoạn từ Thành Thái đến Lý Thường Kiệt) và hẻm liên quan; bệnh viện Trưng Vương (các đồng hồ nước mặt tiền đường Tô Hiến Thành).

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Chí Thanh, Đào Duy Từ, Tân Phước - lề số lẻ (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Nguyễn Kim) và hẻm liên quan; đường Bà Hạt, Ba Tháng Hai (đoạn từ Ngô Quyền đến Nguyễn Lâm) và hẻm liên quan.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 4 và các hẻm nhánh thuộc phường Bình Tân.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 8.8 và 9.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hương Lộ 2 (số chẵn đoạn từ quốc lộ 1A đến đường Đất Mới, trừ hẻm 730 Hương Lộ 2); đường Ao Đôi (đoạn từ quốc lộ 1A đến Mã Lò); đường Mã Lò (số lẻ đoạn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới); đường quốc lộ 1A (số lẻ từ 973 - 1081) và các hẻm nhánh.

Tin liên quan

Nhiều phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến 31.7

Nhiều phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến 31.7

Từ tối nay 29.7 - 31.7, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Khám phá thêm chủ đề

cúp nước lịch cúp nước ở TP.HCM Đồng hồ nước đóng tiền nước hóa đơn tiền nước thiết bị cấp nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận