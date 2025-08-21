Cúp nước ở phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 21.8 đến 3 giờ ngày 22.8.

Khu vực cúp nước gồm tuyến đường Tên Lửa (từ đường số 7 đến đường số 17A); tuyến đường số 17A (từ đường Tên Lửa đến đường số 34); các tuyến đường, hẻm thuộc tiểu khu 1, tiểu khu 2 khu dân cư Tên Lửa.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 đến 15 giờ 30, ngày 22.8.

Khu vực cúp nước gồm hẻm 447 Bình Trị Đông; hẻm 356, 381 Lê Văn Quới; hẻm 363 Lê Văn Quới và các hẻm nhánh.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 10 - 14 giờ, ngày 22.8.

Khu vực cúp nước gồm đường Nguyễn Ngọc Cung và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; đường Lý Đạo Thành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; đường Hoàng Ngân (Phú Định - cầu 41) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; đường Phú Định (Nguyễn Ngọc Cung - Hoàng Ngân) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

11 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 21.8 đến cuối tuần Ảnh: Phạm Hữu

Phường Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Bình Quới

Nhằm phục vụ công tác sửa chữa 2 điểm rò rỉ trên ống DN1500 đoạn từ số nhà 577 đến 579 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo một số khu vực bị giảm áp lực nước và cúp nước như ở phường Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Bình Quới.

Thời gian từ 22 giờ, ngày 23.8 đến 5 giờ, ngày 24.8; từ 22 giờ, ngày 24.8 đến 5 giờ, ngày 25.8.

Phường Thạnh Mỹ Tây, Gia Định, Hạnh Thông

Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo cúp nước, giảm áp lực nước tại khu vực một phần phường Thạnh Mỹ Tây, Gia Định, Hạnh Thông.

Thời gian từ 22 giờ, ngày 23.8 đến 5 giờ, ngày 24.8; từ 22 giờ, ngày 24.8 đến 5 giờ, ngày 25.8.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.8 đến 5 giờ, ngày 22.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 133 đường Ni Sư Huỳnh Liên và các hẻm nhánh; đường Hồng Lạc (số lẻ) từ số 1 đến số 117 và các hẻm nhánh; đường Lạc Long Quân (số lẻ) từ số 819 đến số 865 và các hẻm nhánh; đường Bùi Thế Mỹ, đường Đặng Minh Trứ và các hẻm nhánh; hẻm 536 Âu Cơ, hẻm 572 Âu Cơ và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.8 đến 5 giờ, ngày 23.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Quảng Hiền, Sơn Hưng, Năm Châu và các hẻm nhánh; hẻm 168 Võ Thành Trang, 108 Trần Mai Ninh và các hẻm nhánh.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.8 đến 5 giờ, ngày 22.8; từ 22 giờ, ngày 22.8 đến 5 giờ, ngày 23.8; 22 giờ, ngày 23.8 đến 5 giờ, ngày 24.8.

Khu vực cúp nước gồm toàn bộ phường Bàn Cờ.