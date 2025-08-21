Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

11 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 21.8 đến cuối tuần

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/08/2025 14:19 GMT+7

Từ tối nay 21.8 - 24.8, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 21.8 đến 3 giờ ngày 22.8.

Khu vực cúp nước gồm tuyến đường Tên Lửa (từ đường số 7 đến đường số 17A); tuyến đường số 17A (từ đường Tên Lửa đến đường số 34); các tuyến đường, hẻm thuộc tiểu khu 1, tiểu khu 2 khu dân cư Tên Lửa.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 đến 15 giờ 30, ngày 22.8.

Khu vực cúp nước gồm hẻm 447 Bình Trị Đông; hẻm 356, 381 Lê Văn Quới; hẻm 363 Lê Văn Quới và các hẻm nhánh.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 10 - 14 giờ, ngày 22.8.

Khu vực cúp nước gồm đường Nguyễn Ngọc Cung và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; đường Lý Đạo Thành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; đường Hoàng Ngân (Phú Định - cầu 41) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; đường Phú Định (Nguyễn Ngọc Cung - Hoàng Ngân) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

11 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 21.8 đến cuối tuần - Ảnh 1.

11 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 21.8 đến cuối tuần

Ảnh: Phạm Hữu

Phường Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Bình Quới

Nhằm phục vụ công tác sửa chữa 2 điểm rò rỉ trên ống DN1500 đoạn từ số nhà 577 đến 579 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo một số khu vực bị giảm áp lực nước và cúp nước như ở phường Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Bình Quới.

Thời gian từ 22 giờ, ngày 23.8 đến 5 giờ, ngày 24.8; từ 22 giờ, ngày 24.8 đến 5 giờ, ngày 25.8.

Phường Thạnh Mỹ Tây, Gia Định, Hạnh Thông

Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo cúp nước, giảm áp lực nước tại khu vực một phần phường Thạnh Mỹ Tây, Gia Định, Hạnh Thông.

Thời gian từ 22 giờ, ngày 23.8 đến 5 giờ, ngày 24.8; từ 22 giờ, ngày 24.8 đến 5 giờ, ngày 25.8.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.8 đến 5 giờ, ngày 22.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 133 đường Ni Sư Huỳnh Liên và các hẻm nhánh; đường Hồng Lạc (số lẻ) từ số 1 đến số 117 và các hẻm nhánh; đường Lạc Long Quân (số lẻ) từ số 819 đến số 865 và các hẻm nhánh; đường Bùi Thế Mỹ, đường Đặng Minh Trứ và các hẻm nhánh; hẻm 536 Âu Cơ, hẻm 572 Âu Cơ và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.8 đến 5 giờ, ngày 23.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Quảng Hiền, Sơn Hưng, Năm Châu và các hẻm nhánh; hẻm 168 Võ Thành Trang, 108 Trần Mai Ninh và các hẻm nhánh.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.8 đến 5 giờ, ngày 22.8; từ 22 giờ, ngày 22.8 đến 5 giờ, ngày 23.8; 22 giờ, ngày 23.8 đến 5 giờ, ngày 24.8.

Khu vực cúp nước gồm toàn bộ phường Bàn Cờ.

Tin liên quan

12 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 21.8

12 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 21.8

Từ tối nay 18.8 - 21.8, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Khám phá thêm chủ đề

cúp nước hóa đơn tiền nước thiết bị cấp nước lịch cúp nước ở TP.HCM ngày 21.8 Đồng hồ nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận