Cúp nước ở phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 18.8 đến 5 giờ, ngày 19.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số lẻ) từ Hoàng Hoa Thám đến số 101; đường Hoàng Hoa Thám (số chẵn) từ số 30 đến Cộng Hòa; đường Nguyễn Minh Hoàng, A4, C18 và các hẻm nhánh; chung cư K300; đường Nguyễn Bá Tuyển, K14 (C27), K11, K12, Lê Trung Nghĩa, Quách Văn Tuấn, Phan Bá Phiến, Nguyễn Thế Lộc, C22 và các hẻm nhánh.

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.8 đến 5 giờ, ngày 19.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Sơn (số lẻ) từ đường Lê Khôi đến Thoại Ngọc Hầu, khu chung cư 53 Nguyễn Sơn và các hẻm nhánh; đường Thoại Ngọc Hầu, Thạch Lam (số chẵn) và các hẻm nhánh; đường Lê Khôi (số chẵn) từ đường Thạch Lam đến Nguyễn Sơn, đường Phan Văn Năm và các hẻm nhánh; đường Bình Long (số chẵn), Nguyễn Lý, Trần Quang Cơ và các hẻm nhánh.

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 19.8 đến 5 giờ, ngày 20.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ), đường Âu Cơ (số chẵn), đường Trương Công Định (số chẵn), đường Ba Vân và các hẻm nhánh.

12 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 21.8 Ảnh: TN

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 20.8 đến 5 giờ, ngày 21.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Sơn từ đường Văn Cao đến Nguyễn Nhữ Lãm; đường Phạm Văn Xảo, Lê Lộ, Nguyễn Chích, Hoàng Ngọc Phách, Lê Thiệt, Lê Lư, Lê Lăng, Trần Thủ Độ, Lê Sao, Hiền Vương, Quách Đình Bảo, Lê Lâm, Lê Niệm, Lê Cao Lãng, Đỗ Bí; đường Bình Long (số chẵn) từ đường Thạch Lam đến Văn Cao; đường Thạch Lam (số chẵn) từ đường Lê Lộ đến Bình Long và các hẻm nhánh; đường Phú Thọ Hòa (số lẻ), Nguyễn Nhữ Lãm, Nguyễn Sơn (số chẵn); đường Văn Cao (số chẵn) từ Bình Long đến Phú Thọ Hòa và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 15 giờ 30, ngày 21.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 413/56 Lê Văn Quới; hẻm 276 đường Mã Lò và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 21.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 1012 đường Hương Lộ 2.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 21.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 881 đường Lê Đức Anh và các hẻm nhánh.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 21.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 357 đường Bình Thành và các hẻm nhánh.

Phường Bình Phú, Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú, Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ 30 phút, ngày 19.8 đến 4 giờ, ngày 2.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang (số lẻ) từ cầu Hậu Giang - Nguyễn Văn Luông); đường Hậu Giang (số chẵn) từ cầu Hậu Giang - Vòng Xoay Mũi Tàu); đường Kinh Dương Vương (số lẻ) từ cầu Ông Buông - Vòng xoay Mũi Tàu; đường Lò Gốm từ cầu Ông Buông - Nguyễn Văn Luông; đường Nguyễn Văn Luông (2 bên) từ Vòng xoay Phú Lâm - đường số 26.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.8 đến 5 giờ ngày 19.8; từ 22 giờ, ngày 19.8 đến 5 giờ, ngày 20.8.

Khu vực bị cúp nước gồm: đường 9, đường số 10, đường số 11 và các hẻm; đường Hồ Văn Tư và các hẻm; đường Đoàn Công Hớn và các hẻm.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian nước từ 22 giờ, ngày 18.8 đến 5 giờ, ngày 19.8; từ 22 giờ, ngày 19.8 đến 5 giờ, ngày 20.8.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 35, khu phố 36 (phường Hiệp Bình Chánh cũ): đường Quốc lộ 13 (từ số 133 đến cầu Ông Dầu); đường số 7, đường số 9 và các hẻm nhánh.

Phường Long Trường

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Long Trường.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.8 đến 5 giờ, ngày 19.8; từ 22 giờ, ngày 19.8 đến 5 giờ, ngày 20.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 898, đường số 963 và đường số 46 (phường Phú Hữu cũ).