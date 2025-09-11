Cúp nước ở phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 12.9.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 881, đường Lê Đức Anh và các hẻm nhánh.

Từ 23 giờ, ngày 11.9 đến 5 giờ, ngày 12.9.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 8 (từ đường số 12 đến nhà số 245) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường số 12 và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ hẻm 540 đến Kênh Nước Đen) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Kênh Nước Đen (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Tham Lương) và các đường, hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 11.9 đến 3 giờ, ngày 12.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phan Anh (từ số 119 đến 221); đường Liên khu 10 -11 (từ Phan Anh đến Liên khu 2 - 5); hẻm 125, 137 Phan Anh; hẻm 360 Tân Hòa Đông và các hẻm nhánh.

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 11.9 đến cuối tuần ẢNH: TN

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.9 đến 5 giờ ngày 12.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Ngọc Cung và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; đường Lý Đạo Thành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; đường Hoàng Ngân (từ đường Phú Định - cầu 41) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; đường Phú Định (từ đường Nguyễn Ngọc Cung - Hoàng Ngân) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 1 – 3 giờ, ngày 12.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ngô Quyền (từ đường Trần Hưng Đạo - Võ Văn Kiệt); đường Võ Văn Kiệt (từ đường Tản Đà - Vạn Kiếp); đường Vạn Kiếp (từ đường Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông); đường Trần Hưng Đạo (từ đường Ngô Quyền - Châu Văn Liêm); đường Lương Nhữ Học (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Triệu Quang Phục (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Hải Thượng Lãn Ông (từ đường Võ Văn Kiệt - Châu Văn Liêm); đường Đỗ Văn Sửu, Trần Tướng Công, Phan Huy Chú, Lưu Xuân Tín, An Điềm, Xóm Chỉ, Trần Điện, Trần Hòa, Phạm Đôn, Tân Hàng, Tản Đà và Phan Phú Tiên và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.9 đến 5 giờ, ngày 12.9; từ 22 giờ, ngày 12.9 đến 5 giờ, ngày 13.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Đồng Đen, Thái Thị Nhạn, Đặng Minh Trứ, đường số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và các hẻm nhánh; đường Ni Sư Huỳnh Liên (số chẵn) từ số 168 đến số 270, đường Hồng Lạc (số lẻ) từ số 117 đến số 335; đường Âu Cơ (số chẵn) từ số 626 đến số 670 và các hẻm nhánh.

Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.9 đến 4 giờ, ngày 12.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Thành Thái (đoạn từ hẻm 51 đường Thành Thái đến Tô Hiến Thành) và hẻm 7A, 7B, 51 đường Thành Thái; đường Tô Hiến Thành (đoạn từ đường Thành Thái đến Lý Thường Kiệt) và hẻm liên quan; Bệnh viện Trưng Vương (các đồng hồ nước mặt Tô Hiến Thành).

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.9 đến 5 giờ ngày 13.9.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 59, 60, 61, 62, 63.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.9 đến 5 giờ ngày 13.9; từ 22 giờ, ngày 13.9 đến 5 giờ ngày 14.9.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31.