Đời sống Cộng đồng

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 26.9 đến cuối tuần

Phạm Hữu
Phạm Hữu
26/09/2025 13:25 GMT+7

Từ tối nay 26.9 - 29.9, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.9 đến 5 giờ, ngày 27.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Nhỏ (số chẵn) từ đường Trang Tử – Hồng Bàng và các đường, hẻm nhánh; đường Xóm Vôi, Phú Giáo (hai bên) từ đường Trang Tử – Nguyễn Trãi và các đường, hẻm nhánh; đường Phú Hữu (số lê) từ đường Trang Tử – Nguyễn Trãi và các đường, hẻm nhánh; đường Trang Tử (từ đường Phú Hữu – Nguyễn Thị Nhỏ) và các đường, hẻm nhánh; đường Trần Chánh Chiếu (hai bên) (từ đường Phú Hữu – Nguyễn Thị Nhỏ) và các đường, hẻm nhánh; đường Nguyễn Trãi (số lệ) (từ đường Nguyễn Thị Nhỏ – Phú Hữu) và các đường, hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 14 – 16 giờ, ngày 26.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lộc Hưng, Hưng Hóa, Phú Lộc, hẻm 783 Cách Mạng Tháng Tám, hẻm 89 Nghĩa Hưng và các hẻm nhánh.

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 26.9 đến cuối tuần- Ảnh 1.

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 26.9 đến cuối tuần

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 26.9 đến 5 giờ, ngày 27.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hòa Bình (số lẻ) từ Tô Hiệu đến Lũy Bán Bích, đường Lũy Bán Bích (số lẻ) từ Hòa Bình đến số 157 và các hẻm nhánh; đường Tô Hiệu (số chẵn) từ Lý Thánh Tông đến Hòa Bình, đường Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng Xuân Hoành và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Sơn Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Sơn Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.9 đến 5 giờ, ngày 28.9.

Khu vực cúp nước gồm: khu vực bệnh viện Thống Nhất và các phường Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa và Bảy Hiền.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.9 đến 5 giờ, ngày 28.9; từ 22 giờ, ngày 28.9 đến 5 giờ, ngày 29.9.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 89, 90, 91.

Phường Vườn Lài

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Vườn Lài.

Thời gian cúp nước từ 1 - 4 giờ, ngày 27.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Sư Vạn Hạnh, lề số lẻ (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến Bà Hạt) và hẻm liên quan; hẻm 123, 193 đường Bà Hạt; hẻm 152 đường Vĩnh Viễn; các lô A, B, C, D, E, F chung cư Ấn Quang.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
