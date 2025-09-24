Cúp nước ở phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 25.9.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 177 Liên Khu 4 - 5 và các hẻm nhánh của tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Tân.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 10 – 15 giờ, ngày 25.9.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 205, 233 đường Bình Trị Đông; hẻm 338 đường Chiến Lược; đường Hương Lộ 2 (số lẻ, đoạn từ đường Bình Trị Đông đến Mã Lò) và các hẻm nhánh.

Từ 10 – 15 giờ, ngày 26.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hương Lộ 2 (số lẻ, đoạn từ đường Mã Lò đến hẻm 891 Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh; chung cư Sài Gòn Homes.

6 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 26.9 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.9 đến 5 giờ, ngày 26.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Nhỏ (số chẵn) từ đường Trang Tử – Hồng Bàng và các đường, hẻm nhánh; đường Xóm Vôi, Phú Giáo (hai bên) từ đường Trang Tử – Nguyễn Trãi và các đường, hẻm nhánh; đường Phú Hữu (số lê) từ đường Trang Tử – Nguyễn Trãi và các đường, hẻm nhánh; đường Trang Tử (từ đường Phú Hữu – Nguyễn Thị Nhỏ) và các đường, hẻm nhánh; đường Trần Chánh Chiếu (hai bên) (từ đường Phú Hữu – Nguyễn Thị Nhỏ) và các đường, hẻm nhánh; đường Nguyễn Trãi (số lệ) (từ đường Nguyễn Thị Nhỏ – Phú Hữu) và các đường, hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên.

Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 25.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Phước - lề số chẵn, Vĩnh Viễn, Nhật Tảo (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Nguyễn Kim) và hẻm liên quan; đường Bà Hạt, Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Nguyễn Lâm đến Nguyễn Kim) và hẻm liên quan; đường Nguyễn Lâm, Nguyễn Kim (đoạn từ đường Tân Phước đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; hẻm 101, 111, 137, 159, 181, 197 đường Ngô Quyền.

Phường Vườn Lài

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Vườn Lài.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 26.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Hồng Phong - lề số lẻ, đường Sư Vạn Hạnh (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; đường Lý Thái Tố (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; đường Ba Tháng Hai (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Lý Thái Tổ) và hẻm liên quan; bệnh viện Nhi đồng 1 (các đồng hồ nước mặt Sư Vạn Hạnh và Lý Thái Tổ).

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 24.9 đến 5 giờ ngày 25.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường 11, 13 và các hẻm nhánh; hẻm 58 đường số 5.