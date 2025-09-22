Cúp nước ở phường Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.9 đến 5 giờ, ngày 24.9.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 216 - 286 và các hẻm đường Phạm Văn Đồng; từ nhà số 471 - 559 và các hẻm đường Lê Quang Định; toàn bộ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; từ nhà số 2 - 234 và các hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền; từ nhà số 69 - 107 và các hẻm đường Trần Bình Trọng; toàn bộ đường Thích Bửu Đăng.

Phường Gia Định, Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định, Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.9 đến 5 giờ, ngày 23.9.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 1 - 339 và các hẻm đường Bùi Hữu Nghĩa; từ nhà số 2 - 98 và các hẻm đường Vũ Tùng; toàn bộ đường Hồng Bàng, Diên Hồng, Ngô Nhân Tịnh, Nguyễn Thái Học, Yên Đỗ, Phó Đức Chính; từ nhà số 2 - 114 và các hẻm đường Lê Văn Duyệt, phường Gia Định.

Từ nhà số 129 - 419 và các hẻm đường Huỳnh Văn Bánh; từ nhà số 1 - 179 và các hẻm đường Nguyễn Văn Trỗi; từ nhà số 3 - 76 và các hẻm đường Trần Huy Liệu; từ nhà số 66 - 112 và các hẻm đường Hồ Biểu Chánh; từ nhà số 2 - 106 và các hẻm đường Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 10 - 16 giờ, ngày 24.9.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Trần Văn Giàu (khu vực mặt tiền số chẵn từ đường Tên Lửa đến đường số 36) và các hẻm nhánh; tuyến đường Tên Lửa (khu vực mặt tiền số lẻ từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 29) và các hẻm nhánh số lẻ; các tuyến đường, hẻm thuộc khu dân cư Trường Thịnh (đường 31, 32, 33, 33A, 33B, 34, 34A, 34B, 36, 39, 41, 43...) thuộc khu vực phường An Lạc.

9 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 24.9 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 24.9.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 8 (từ đường số 12 đến nhà số 245) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường số 12, và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ hẻm 540 đến Kênh Nước Đen) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Kênh Nước Đen (từ Tân Kỳ Tân Quý đến kênh Tham Lương) và các đường, hẻm nhánh.

Phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 9 – 14 giờ, ngày 23.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang (số lẻ) từ đường Bình Phú - An Dương Vương; đường An Dương Vương (2 bên) từ đường Hậu Giang - Lý Chiêu Hoàng; đường Lý Chiêu Hoàng (số chẵn) từ đường Bình Phú - An Dương Vương; đường Bình Phú (số lẻ) từ đường Hậu Giang - An Dương Vương; khu phố chợ An Dương Vương, khu dân cư Bình Phú 2.

Phường Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 24.9.

Khu vực cúp nước gồm: dãy số chẵn đường Bông Sao (từ đường Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu); đường quốc lộ 50 (từ đường Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu); dãy số lẻ đường Bùi Minh Trực (từ quốc lộ 50 đến Bông Sao); dãy số chẵn đường Tạ Quang Bửu (từ quốc lộ 50 đến Bông Sao).

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.9 đến 5 giờ, ngày 23.9; từ 22 giờ, ngày 23.9 đến 5 giờ, ngày 24.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Nhỏ (số chẵn) từ đường Trang Tử - Hồng Bàng và các đường, hẻm nhánh; đường Xóm Vôi, Phú Giáo (hai bên) từ đường Trang Tử - Nguyễn Trãi) và các đường, hẻm nhánh; đường Phú Hữu (số lẻ) từ đường Trang Tử - Nguyễn Trãi và các đường, hẻm nhánh; đường Trang Tử từ đường Phú Hữu - Nguyễn Thị Nhỏ và các đường, hẻm nhánh; đường Trần Chánh Chiếu (hai bên) từ đường Phú Hữu - Nguyễn Thị Nhỏ và các đường, hẻm nhánh; đường Nguyễn Trãi (số lẻ) từ đường Nguyễn Thị Nhỏ - Phú Hữu và các đường, hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 23.9 đến 5 giờ, ngày 24.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số lẻ) từ đường Hoàng Hoa Thám đến số 101; đường Hoàng Hoa Thám (số chẵn) từ số 30 đến Cộng Hòa; đường Nguyễn Minh Hoàng, A4, C18 và các hẻm nhánh; chung cư K300; đường Nguyễn Bá Tuyển, K14 (C27), K11, K12, Lê Trung Nghĩa, Quách Văn Tuấn, Phan Bá Phiến, Nguyễn Thế Lộc, C22 và các hẻm nhánh.