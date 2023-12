Nhiều nhà ở cao tầng không đảm bảo PCCC, dân cư vẫn sinh sống vì 'không biết chuyển đi đâu'

Ngày 30.12, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại Bình Dương, chính quyền địa phương đã cho gắn bảng thông báo, cảnh báo nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm, trong đó có hàng loạt dự án nhà ở, chung cư cao tầng, khu căn hộ…

Cơ quan chức năng gắn bảng thông báo công trình không đảm bảo an toàn PCCC-CNCH ĐỖ TRƯỜNG

Dự án nhà cao tầng vi phạm PCCC, cư dân vẫn vào sinh sống

Cụ thể, cơ quan chức năng TP.Thuận An (Bình Dương) đã cho đặt bảng thông báo ngay tại công trình thuộc dự án khu nhà ở cao tầng Eden Thuận An không đảm bảo an toàn PCCC-CNCH, hiện đang bị đình chỉ hoạt động theo quyết định của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Dương từ ngày 21.7.2023.

Chung cư Eden vi phạm PCCC nhưng người dân vẫn ở lại đây ĐỖ TRƯỜNG

Mặc dù thời gian bị đình chỉ hoạt động của chung cư Eden diễn ra từ tháng 7.2023, nhưng đến nay vẫn có khoảng 100 hộ dân sinh sống tại đây, phớt lờ cảnh báo, thông báo của cơ quan chức năng.

Một cư dân đang ở lại chung cư Eden cho biết, đã mua căn hộ từ năm 2020 và đến đầu năm 2023 thì bắt đầu chuyển đến để sinh sống mặc dù biết rõ công trình chưa hoàn thiện các hạng mục PCCC và chưa có chủ quyền, bàn giao từ chủ đầu tư. Vì sao chung cư chưa có hệ thống PCCC rất nguy hiểm nhưng vẫn chuyển đến ở ?. Một cư dân Eden nói: "Chúng tôi biết chuyển đi đâu bây giờ ?".

Cư dân vẫn ở lại bình thường trong khu căn hộ, thương mại, dịch vụ cao tầng Nguyễn Văn Tiết ĐỖ TRƯỜNG

Cũng tại TP.Thuận An, khu căn hộ, thương mại, dịch vụ cao tầng Nguyễn Văn Tiết (P.Lái Thiêu) cũng bị tạm đình chỉ hoạt động từ 4.12.2023 đến 3.1.2024 do kết quả nghiệm thu về PCCC chưa đạt. Tuy nhiên, quan sát của PV Thanh Niên trong ngày 30.12, hàng trăm cư dân vẫn ra vào, ở lại khu chung căn hộ này.

Chính quyền địa phương cảnh báo chưa đủ điều kiện chuyển nhượng ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, nằm gần khu căn hộ, thương mại, dịch vụ cao tầng Nguyễn Văn Tiết là dự án chung cư cao tầng Thuận An cũng bị UBND P.Lái Thiêu đặt bảng cảnh báo chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn dưới mọi hình thức.

Nhiều phòng khám vi phạm

Cũng tại TP.Thuận An, Sở Y tế Bình Dương đã có quyết định đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa Đại lộ Bình Dương (54 đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu) kể từ ngày 31.12.2023. Phòng khám đa khoa Đại lộ Bình Dương bị đình chỉ hoạt động do chưa đủ điều kiện hoạt động khám chữa bệnh là phòng khám đa khoa theo quy định.

Phòng khám đa khoa Đại Lộ Bình Dương bị đình chỉ hoạt động từ 31.12.2023 ĐỖ TRƯỜNG

Còn tại TP.Thủ Dầu Một, Phòng khám đa khoa Đại Tín (306 đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa) bị đình chỉ hoạt động từ ngày 31.12, nguyên nhân do vi phạm các quy định về PCCC.

Khoảng tháng 10.2023, Phòng khám đa khoa Thủ Dầu Một (303 đại lộ Bình Dương, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) cũng bị Sở Y tế Bình Dương đình chỉ hoạt động do vi phạm các quy định về khám chữa bệnh.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương (14A đường Nguyễn An Ninh, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) cũng bị tạm đình chỉ hoạt động do chưa đảm bảo quy định PCCC nhưng sau đó đã được hoạt động lại theo chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của chính quyền địa phương.