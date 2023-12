Bình Dương: Công an nêu tên cơ sở karaoke bị đình chỉ 'mong người dân giám sát'

Ngày 30.12, thiếu tá Đoàn Trọng Tuấn, Trưởng công an P.Bình Hòa xác nhận, đơn vị này đã ra văn bản nêu tên 8 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn đang bị ngừng hoạt động do vi phạm PCCC và đề nghị người dân giám sát, không sử dụng dịch vụ của các cơ sở bị nêu tên.

Theo Công an P.Bình Hòa, thời gian qua các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nơi tập trung đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản; nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo an toàn PCCC, bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT.

Các cơ sở karaoke bị công an nêu tên CÔNG AN CUNG CẤP

Mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng vì lợi nhuận mà chủ các cơ sở kinh doanh karaoke vẫn cố tình hoạt động hoặc biến tướng nhằm đối phó sự kiểm tra, coi thường tính mạng khách hàng và nhân viên.

Nhờ người dân giám sát, phát hiện và báo cho công an CÔNG AN CUNG CẤP

Công an P.Bình Hòa thông báo cho người dân trên địa bàn biết và đề nghị không sử dụng dịch vụ karaoke tại các cơ sở này. Đồng thời, Công an P.Bình Hòa cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý những cơ sở hoạt động khi chưa đủ điều kiện an toàn cháy, nổ, an ninh trật tự. Quá trình kiểm tra có phối hợp với các cơ quan báo chí ghi nhận hình ảnh (kể cả hình ảnh khách, nhân viên) và đăng tải hình ảnh trên các phương tiện truyền thông để tuyên truyền cảnh báo chung.

Danh sách các cơ sở karaoke vi phạm

Theo thông báo của Công an P.Bình Hòa, các cơ sở kinh doanh karaoke đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động gồm: hộ kinh doanh karaoke Gia Hân, địa chỉ: 3A/8, KP.Đồng An 3 (P.Bình Hòa); hộ kinh doanh karaoke Ngọc Huyền, địa chỉ: 16A/1/9, KP.Đồng An 2; hộ kinh doanh karaoke Mi Ngân, địa chỉ: 14A/1A, KP.Đồng An 2; hộ kinh doanh karaoke Năm Năm Mươi (550), địa chỉ: 9/120 khu phố Bình Đức 3; hộ kinh doanh karaoke Sắc Màu, địa chỉ: 5B/4A đường Nguyễn Du, KP.Bình Đáng; hộ kinh doanh karaoke Anh Quân, địa chỉ: 56H/10, KP.Bình Đáng; hộ kinh doanh karaoke Lan Anh, địa chỉ: 10/8, KP. Đồng An 3 (đình chỉ hoạt động đối với tầng 2 và 3) và Công ty TNHH Lâm Tùng Dương 999-karaoke Kim Cương, địa chỉ: đường Hữu Nghị, KCN VSIP, KP.Bình Đáng.

Công an đặt bảng thông báo trước cửa quán karaoke vi phạm CHỤP MÀN HÌNH

Theo thiếu tá Tuấn, trước đó Công an P.Bình Hòa cũng đặt biển thông báo đang bị đình chỉ tại cửa các quán karaoke vi phạm và nhờ người dân giám sát, trình báo nếu các cơ sở này lén lút hoạt động.