Bắt quả tang 22 người sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 1.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị vừa phối hợp Công an H.Như Thanh, Công an TT.Bến Sung (H.Như Thanh) kiểm tra quán karaoke Bạch Lim (tại TT.Bến Sung). Tại đây, lực lượng công an phát hiện 22 người dương tính với chất ma túy.



Những người bị phát hiện sử dụng và tổ chức sử dụng chất ma túy trong quán karaoke CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 28.11, các đơn vị trên kiểm tra quán karaoke Bạch Lim, phát hiện trong 1 phòng hát có 31 người (23 nam và 8 nữ) đang có hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy. Test nhanh, công an phát hiện có 22 trong số 31 người dương tính với chất ma túy.

Công an thu giữ 1 túi ni lông chứa ma túy tổng hợp và nhiều vật dụng liên quan đến việc sử dụng chất ma túy.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định trong số 31 người, có 5 người đứng ra tổ chức sử dụng chất ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đang phân loại đối tượng, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.