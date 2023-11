Hưng Yên: Phát hiện, thu giữ hơn 4 kg ma túy tổng hợp

Ngày 8.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hùng (28 tuổi, trú H.Văn Lâm, Hưng Yên); Lý Thị Nguyệt (24 tuổi, trú H.Bắc Quang, Hà Giang); Chu Ngọc Soái (37 tuổi, trú H.Yên Mỹ, Hưng Yên) và Trần Kim Anh (32 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với nhiều loại ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua quá trình trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm người nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy tại Khu đô thị Ecopark (xã Xuân Quan, H.Văn Giang, Hưng Yên). Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh.

Công an lấy lời khai của một số bị can trong chuyên án CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 14 giờ 30 ngày 2.11, tại khu vực sảnh tầng 1, tòa Sol Forest 1, Khu đô thị Ecopark, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá chuyên án, bắt quả tang Lê Văn Hùng và Lý Thị Nguyệt (đang tạm trú tại tòa Sol Forest 1, Khu đô thị Ecopark) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ 1,972 kg ma túy dạng Ketamine và 200 túi ni lông màu cam là ma túy tổng hợp loại "nước vui" cùng một số vật chứng liên quan.

Qua đấu tranh mở rộng, cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt Chu Ngọc Soái và Trần Kim Anh (đang tạm trú tại tòa nhà nói trên) và tiến hành khám xét nơi ở của cả 4 người này.

Một phần tang vật là ma túy tổng, công an đã thu giữ MINH PHONG

Cơ quan CSĐT tiếp tục thu giữ 1,297 kg Ketamine; 2.930 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 1,091 kg MDMA và 117 gram Methamphetamine; 25 túi ma túy tổng hợp loại "nước vui".

Tổng số lượng ma túy đã thu giữ là 4,477 kg ma túy tổng hợp (gồm Ketamine, Methamphetamine, MDMA) và 225 túi ma túy tổng hợp loại "nước vui".

Đây là chuyên án ma túy được Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá với số lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất từ trước tới nay, đặc biệt là phát hiện nhiều loại ma túy mới, nguy hiểm khó phát hiện như "nước vui",…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.