Sóc Trăng: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt tạm giam 3 bị can

Ngày 12.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, lực lượng công an vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can.

Thạch Huy khi bị công an bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy C.T.V

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, thời gian gần đây, lực lượng Công an TP.Sóc Trăng phát hiện Thạch Huy (24 tuổi) và Thạch Hoàng (23 tuổi, cùng ngụ P.7, TP.Sóc Trăng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nên xác lập chuyên án, tăng cường lực lượng để đấu tranh, truy bắt tội phạm.

Tối 10.8, lực lượng Công an TP.Sóc Trăng ập vào kiểm tra căn chòi lá thuộc hẻm 233, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thuộc P.7, TP.Sóc Trăng), phát hiện Thạch Huy, Thạch Hoàng và Nguyễn Duy Phương Vinh (24 tuổi, ngụ P.7, TP.Sóc Trăng) đang có mặt tại chòi.

Thạch Hoàng bị công an bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy C.TV

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 17 gói ni lông, bên trong chứa tổng cộng hơn 1,6 gram ma túy, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, cùng một số đồ vật có liên quan.

Tang vật có liên quan bị công an thu giữ C.T.V

Làm việc với công an, các bị can khai nhận, số ma túy trên của Thạch Huy và Thạch Hoàng. Trước đó, cả hai mua rồi đem về chòi cất giấu, chia nhỏ để bán cho các con nghiện. Riêng Vinh là đồng phạm giúp sức cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Huy và Hoàng.