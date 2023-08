Vĩnh Long: Bắt khẩn cấp nghi phạm mua bán ma túy

Ngày 11.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Tú (36 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Tú NAM LONG

Khoảng 16 giờ ngày 10.8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vĩnh Long phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long bất ngờ kiểm tra tiệm game tại số 11, khóm Nguyễn Du, P.1, TP.Vĩnh Long do Trần Ngọc Tú làm quản lý.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 63 gói giấy bạc, đoạn ống nhựa chứa chất màu trắng nghi ma túy, có tổng trọng lượng 5,5 gram. Kết quả giám định, số chất màu trắng trên là ma túy đá và heroin.

Trước đó, lực lượng công an bắt giữ nhiều người nghiện, những người này khai nhận mua ma túy chỗ của Tú. Quá trình xác minh, lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp Tú để điều tra.

Vụ mua bán trái phép chất ma túy trên đang được Công an TP.Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.