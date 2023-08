Khởi tố bị can đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản hơn 400 triệu đồng

Ngày 11.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Giang (Hải Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đắc Huy (47 tuổi, trú tại thôn Văn Tảo, xã Thanh An, H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 6.8, chị Nguyễn Thị H. (trú tại xã Hiệp Lực, H.Ninh Giang) trình báo thông tin nhà chị H. bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều đồ trang sức với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Vụ trộm xảy ra vào ngày 16.7.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị H, lãnh đạo Công an H.Ninh Giang chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng điều tra truy xét và khẩn trương làm rõ.

Cơ quan công an đưa Nguyễn Đắc Huy đến hiện trường để thực nghiệm quá trình trộm cắp tài sản CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi sàng lọc các nghi can, cơ quan công an xác định Nguyễn Đắc Huy có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn. Cơ quan điều tra cũng xác định Huy là người quen chị gái của chị H.

Tuy nhiên, vì Nguyễn Đắc Huy là tài xế đường dài, nay đây mai đó, nên việc điều tra mất nhiều thời gian. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Huy đang ở P.Dư Hàng Kênh (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) nên triệu tập Huy đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Huy khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của gia đình chị H.

Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Giang đang tiếp tục xác minh để thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ, xử lý vụ án theo quy định.