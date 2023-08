Khởi tố, bắt tạm giam hai bị can đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản

Ngày 8.8, thông tin từ Công an TP.Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Anh Tuấn (21 tuổi, trú xã Thiệu Quang, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Kim Đông (25 tuổi, trú xã Kim An, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".



Các quyết định, lệnh đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện trường nghi phạm đang rọi đèn pin vào trong xe tìm tài sản có giá trị ẢNH CẮT TỪ CAMERA TRÍCH XUẤT

Trước đó, Công an TP.Thái Bình nhận đơn của một số bị hại đang sinh sống trên địa bàn P.Trần Lãm (TP.Thái Bình) trình báo, ô tô để ngoài đường vào buổi tối bị kẻ gian đập cửa kính ô tô, trộm cắp tài sản có giá trị trong xe.

Cụ thể, khoảng gần 1 giờ ngày 20.7, ô tô 4 chỗ BS 17A - 072.97 đỗ trước cửa nhà số 23, tổ 23, P.Trần Lãm bị kẻ gian đập cửa kính sau ghế lái, lấy đi 1 cặp da.

Tiếp đó, lúc 0 giờ 53 cùng ngày (20.7), ô tô 4 chỗ BS 30A - 825.09 đỗ tại đường số 15, tổ 5, P.Trần Lãm cũng bị kẻ gian đã đập kính phụ ghế trước, lấy đi 1 ví da cầm tay bên trong có khoảng 4 triệu đồng cùng căn cước công dân và thẻ ngân hàng của chủ xe.

Qua xác minh, lực lượng công an trích xuất camera an ninh trong khu vực thì phát hiện hình ảnh ghi lại thủ phạm là 2 người đàn ông đi chung 1 xe máy.

2 nghi phạm đã lợi dụng sơ hở của người dân để ô tô ở khu vực tối, khuất tầm nhìn, một người đứng cảnh giới để đồng bọn dùng đèn pin soi vào trong xe, khi phát hiện có tài sản liền dùng vật cứng đập cửa kính, trộm tài sản bên trong.

Đến ngày 6.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã xác minh, làm rõ và tiến hành bắt giữ Nguyễn Kim Đông và Hoàng Anh Tuấn để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Đông và Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, hai bị can còn thừa nhận dùng thủ đoạn tương tự để trộm cắp tài sản thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố khác.

Hiện lực lượng công an đã thực hiện giám định tài sản là những tấm kính ô tô mà hai nghi phạm đã đập vỡ trong quá trình gây án.

Công an TP.Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ đập vỡ kiếng ô tô để trộm cắp tài sản.