Bắt giữ nghi phạm trộm cắp tài sản của khách nước ngoài

Ngày 31.7, Công an P.Phước Ninh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an Q.Hải Châu nghi phạm lợi dụng du khách Hàn Quốc say ngủ, trộm cắp tài sản. Nghi phạm là Trần Ngọc Tuấn, 48 tuổi, ngụ P.Phước Ninh, Q.Hải Châu.

Trần Quốc Tuấn cùng tang vật thu hồi được NGUYỄN TÚ

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 24.7, du khách Hàn Quốc Kim Hyun Young (43 tuổi) đến quán bar Karma Lounge (6 Trần Quốc Toản, Q.Hải Châu). Khoảng 0 giờ 30 rạng sáng 25.7, du khách ra về nhưng do quá say, đã nằm ngủ quên trên vỉa hè đường Thái Phiên, Q.Hải Châu.

Khi tỉnh lại, ông Kim Hyun Young phát hiện bị mất túi xách trước đó đeo trên người. Trong túi xách có giấy tờ tùy thân, 2 điện thoại, 2.200 USD, 500.000 won, 2,2 triệu đồng, tổng giá trị tài sản và tiền mặt khoảng hơn 100 triệu đồng.

Ông Kim Hyun Young đến Công an P.Phước Ninh trình báo. Công an phường điều động lực lượng nhanh chóng khoanh vùng, xác định Trần Ngọc Tuấn liên quan vụ trộm cắp tài sản của du khách nên triệu tập về cơ quan công an để đấu tranh.



Tuấn khai nhận vào thời điểm trên, thấy du khách nước ngoài nằm ngủ bên đường nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tuấn mang túi xách đến nơi vắng vẻ để lấy tiền, tài sản và vứt túi xách bên đường.

Ông Kim Hyun Young cho biết, lúc 14 giờ 30 ngày 30.7, ông nhận được thông báo của Công an P.Phước Ninh về việc đã phát hiện và bắt được nghi phạm trộm cắp túi xách.

Du khách Hàn Quốc này được mời đến Công an P.Phước Ninh để nhận lại đầy đủ toàn bộ tài sản gồm điện thoại, tiền…

Ngày 30.7, ông Kim Hyun Young có thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Công an Q.Hải Châu, Công an P.Phước Ninh.

Hiện Công an Q.Hải Châu tạm giữ hình sự Trần Ngọc Tuấn để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi trộm cắp tài sản của du khách Hàn Quốc.