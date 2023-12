Vụ cháy karaoke Gia Hân ở Bình Dương: Bị thu giấy phép vẫn lén lút hoạt động

Theo Công an TP.Thuận An, quán karaoke Gia Hân có địa chỉ tại số 3A/8, KP.Đồng An 3 (P.Bình Hòa, TP.Thuận An) do bà Nguyễn Thị Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ Bình Dương) làm chủ cơ sở hộ kinh doanh.

Quán karaoke Gia Hân có tổng 16 phòng hát, được Công an TP.Thuận An cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ năm 2016.

Tháng 9.2022, từ sau khi xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, Công an TP.Thuận An đã kiểm tra phát hiện karaoke Gia Hân có vi phạm do công trình khi đưa vào sử dụng chưa đủ điều kiện về PCCC và yêu cầu tạm ngừng hoạt động để tiến hành thẩm duyệt về PCCC.

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa trong vụ cháy quán karaoke Gia Hân CÔNG AN CUNG CẤP

Đến tháng 10.2022, Công TP.Thuận An đã đình chỉ hoạt động đối với karaoke Gia Hân và sau đó thu hồi không thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT.

Cháy lớn quán karaoke đang bị đình chỉ hoạt động ở Bình Dương

Tuy nhiên, vào tháng 10.2023, Đoàn kiểm tra liên ngành UBND TP.Thuận An cũng đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với quán karaoke Gia Hân do hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Công an tỉnh Bình Dương điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa C.T.V

Theo báo của Công an TP.Thuận An, sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT quán karaoke Gia Hân đã ngưng hoạt động để sửa chữa một thời gian, nhưng sau đó vẫn lén lút hoạt động kinh doanh, bằng thủ đoạn đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn nhận khách sử dụng dịch vụ. Đồng thời cử nhân viên cảnh giới, báo động khi có lực lượng chức năng kiểm tra, gửi văn bản khiếu nại Công an TP.Thuận An về việc đình chỉ không đủ điều kiện về PCCC… để tiếp tục hoạt động. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thuận An điều tra, làm rõ.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc rạng sáng cùng ngày 14.12, một đám cháy đã bùng phát trong khu vực chứa đồ của quán karaoke Gia Hân. Lực lượng PCCC Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 4 xe chữa cháy sau gần 1 giờ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không gây thiệt hại về người.