Xôn xao clip xô đẩy, trèo lên bàn giật lấy phiếu mua căn hộ ở TP.HCM
Video Thời sự

Xôn xao clip xô đẩy, trèo lên bàn giật lấy phiếu mua căn hộ ở TP.HCM

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
29/09/2025 09:02 GMT+7

Một đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người chen lấn, thậm chí leo hẳn lên bàn để giành giật tờ giấy trong sự kiện ra mắt dự án căn hộ ở TP.HCM đã gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò dàn dựng của đơn vị môi giới để 'câu view', hơn là phản ánh thực tế nhu cầu mua bán căn hộ.

Theo đó, chiều 28.9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP.HCM (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây) gây phản cảm, khiến cộng đồng mạng bức xúc cho rằng đây là chiêu dàn dựng để "câu view".

Xôn xao clip xô đẩy, trèo lên bàn giật lấy phiếu mua căn hộ ở TP.HCM

Theo đoạn clip được ghi lại trong một hội trường có rất đông người, trong đó có một nhóm nam, nữ khoảng 10 người chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Trong lúc chen lấn, giành giật, có 2 phụ nữ nhảy lên bàn để giật lấy tờ giấy và nhiều người khác cùng giơ tay ra để lấy tờ giấy nhưng không được.

Cao điểm trong đoạn clip, 2 người nữ đã nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành tờ giấy.

Clip giành giật nhau lấy phiếu mua căn hộ ở phường Bình Dương gây xôn xao- Ảnh 3.

Hai người nữ sau khi đã giành nhau được tờ giấy

Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng đây chỉ là "chiêu trò", "dàn cảnh", "như bán hàng đa cấp"… của những người môi giới để "câu view"…

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sáng 28.9, một đơn vị môi giới đã tổ chức "Sự kiện ra mắt đặc biệt" về một dự án căn hộ thương mại ở thành phố mới Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP.HCM). Địa điểm tổ chức ở một tòa nhà trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

mua căn hộ Giành giật lấy phiếu mua căn hộ căn hộ Bình Dương clip giành giật lấy phiếu TP.HCM
