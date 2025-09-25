Cử tri ở TP.HCM lo lắng, bức xúc về tin giả, bạo lực trên mạng xã hội

Chiều 25.9, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường Hòa Hưng, Vườn Lài, Diên Hồng (quận 10 cũ), TP.HCM trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu đơn vị số 4 có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa Hưng, Vườn Lài, Diên Hồng đóng góp nhiều ý kiến trong các vấn đề như lừa đảo trên mạng xã hội, tình trạng thiếu bãi giữ xe ở trung tâm thành phố, hạ tầng đô thị...

Cử tri Lê Kim Minh (ở phường Vườn Lài) đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc ẢNH: DƯƠNG TRANG

Bà Lê Kim Minh, cử tri phường Vườn Lài nói rất bức xúc về tình trạng tin giả, video bạo lực, trộm cắp được đăng tải rộng rãi trên không gian mạng. Theo bà Minh, có nhiều video khoe lối sống phản cảm, ăn chơi sa đọa, bạo lực, thậm chí kích động giết người, trộm cắp tài sản tràn lan trên mạng xã hội đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của thanh thiếu niên, gây bất an cho người dân.

"Các hành vi lừa đảo qua mạng, tung tin sai lệch về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng công nghệ cắt ghép AI ngày càng tinh vi, khiến người dân rất lo ngại", bà Minh nói và đề nghị Quốc hội quan tâm hoàn thiện pháp luật, siết chặt hơn về công tác quản lý an ninh mạng; xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh trên không gian mạng.

Ông Vũ Văn Giáp, cử tri phường Diên Hồng phản ánh tình trạng thiếu bãi giữ xe nghiêm trọng tại các khu vực trung tâm TP.HCM. Theo ông Giáp, mặc dù thành phố đã có quy hoạch một số bãi xe ngầm nhưng thực tế triển khai còn rất hạn chế, chậm trễ, dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan và bức xúc trong nhân dân.

Từ đó, cử tri này kiến nghị cần có chính sách cụ thể, thúc đẩy việc đầu tư xây dựng hệ thống bãi giữ xe ngầm, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, lịch sự.

Cử tri Phan Minh Tiến (phường Diên Hồng) kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc thực thi chính sách, đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả ẢNH: DƯƠNG TRANG

Còn ông Phan Minh Tiến, cử tri phường Diên Hồng bày tỏ quan tâm đến vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ông Tiến kiến nghị Quốc hội cần giám sát chặt chẽ việc thực thi chính sách, đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. TP.HCM nói chung và phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài cần được quan tâm về hạ tầng, đô thị, môi trường sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM gửi lời cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: DƯƠNG TRANG

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sẽ kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM để có văn bản gửi UBND TP.HCM xem xét đầu tư xây dựng bãi giữ xe ngầm tại khu vực trung tâm. Đồng thời, quan tâm hoàn thiện hạ tầng văn hóa - xã hội ở các phường nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển, đi lại, sinh hoạt của người dân.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, từ ngày 1.7, TP.HCM chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau gần 90 ngày triển khai, đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đã đảm bảo công tác phục vụ người dân. Bà cũng bày tỏ sự trân trọng các cử tri đã lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới.