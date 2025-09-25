Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp xúc cử tri TP.Bà Rịa cũ

Báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho biết thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước 9 tháng đầu năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, theo đó quý III dự kiến tăng trưởng khoảng 10,2% và 9 tháng năm 2025 tăng trưởng hơn 7,8%, qua đó tạo nền tảng vững chắc để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá 2026 - 2030.

Đến hết ngày 4.9, TP.HCM đã giải ngân gần 53.000 tỉ đồng đạt tỷ lệ 44,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã thu hút hơn 7,7 tỉ USD. Thành phố cũng chấp thuận cho 1.844 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước.

Cử tri phường Bà Rịa tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN LONG

Công tác quy hoạch tiếp tục tập trung vào việc triển khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Điểm nhấn là việc thúc đẩy mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Công tác chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch được tăng cường với việc tiếp tục số hóa các bản đồ quy hoạch sang định dạng GIS và cập nhật 1.105 dữ liệu đồ án quy hoạch lên Hệ thống thông tin địa lý ngành Xây dựng thành phố.

Chương trình chỉnh trang đô thị tiếp tục được triển khai, theo đó kế hoạch di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến đến hết năm sẽ đạt hơn 85% chỉ tiêu đề ra.

Cũng theo bà Phúc, mạng lưới cấp cứu được mở rộng với việc bổ sung 4 trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu, nâng tổng số trạm trên toàn TP.HCM lên 49 trạm.

Dự án xây dựng 3 bệnh viện cửa ngõ tiếp tục được triển khai theo tiến độ, trong đó Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi dự kiến khánh thành vào tháng 10.2025. Công tác cung ứng thuốc được đảm bảo thông qua việc triển khai đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương năm 2025 - 2026.

Các thành phần kinh tế trên địa bàn TP.HCM đã thu hút và giải quyết việc làm cho gần 30.000 lượt người, trong đó số việc làm mới được tạo ra là 18.496 người.

Về giáo dục, đào tạo, công tác tuyển dụng viên chức cho năm học mới được triển khai quy mô lớn, đã ban hành kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận 5.900 hồ sơ đăng ký trực tuyến.

TP.HCM đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn 9 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và 283 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; ban hành nhiều quyết định quan trọng nhằm tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Hợp nhất 3 Chi cục Quản lý thị trường thành Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM trực thuộc Sở Công Thương, giải thể một số đơn vị như Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch