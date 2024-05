Bà Rịa-Vũng Tàu: Không thu phí giấy tờ người dân khi sáp nhập các địa phương

Ngày 8.5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết UBND các huyện Long Điền, Đất Đỏ và TP.Bà Rịa đã hoàn tất công tác lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.



H.Long Điền sẽ sáp nhập 3 xã An Nhứt, Tam Phước và An Ngãi lại với nhau NGUYỄN LONG

Theo đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, UBND TP.Bà Rịa sẽ sáp nhập P.Phước Hiệp và P.Phước Trung. UBND H.Long Điền sáp nhập xã An Nhứt, Tam Phước, An Ngãi. UBND H.Đất Đỏ sáp nhập xã Long Mỹ với TT.Phước Hải và sáp nhập xã Lộc An với xã Phước Hội.

Theo đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện thì tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáp nhập H.Long Điền và H.Đất Đỏ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết khi sáp nhập các ĐVHC, những loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo ĐVHC cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

UBND cấp huyện, xã thực hiện sắp xếp ĐVHC chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới ĐVHC.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức tại các ĐVHC thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện huyện ủy, thành ủy quản lý.