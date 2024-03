Mạo danh cán bộ Trường ĐH Sư phạm Huế để lừa thí sinh nộp lệ phí

Ngày 26.3, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Thành Nhân, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm Huế, cho biết đơn vị đã có đơn gửi Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (PA03). Trong đơn, nhà trường đề nghị công an xác minh, làm rõ việc kẻ xấu giả danh cán bộ thuộc đơn vị này để lừa đảo thí sinh nộp lệ phí hồ sơ thi năng khiếu tuyển sinh 2024.

"Tuần trước, trong lúc đi công tác, tôi nhận được thông tin từ Trưởng phòng đào tạo thông báo về sự việc trên. Sau đó, tôi đã yêu cầu các đơn vị trình báo ngay cho Phòng PA03. Đồng thời, trang web của trường đăng tải bài viết khuyến cáo thí sinh cần đọc thông tin chính thống để tránh bị lừa đảo. Hiện có một số trường hợp bị lừa gọi điện đến trường để báo cáo sự việc", ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, các đối tượng xấu gọi điện thoại thông tin với thí sinh rằng đã hết thời gian đăng ký và thi năng khiếu để xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non và ngành sư phạm âm nhạc năm 2024. Do đó, thí sinh muốn được thi thì phải đăng ký trực tiếp với các đối tượng lừa đảo, mỗi trường hợp đóng 500.000 đồng.

Ông Nhân cho rằng thí sinh không đọc rõ đề án tuyển sinh chính thống nên khi nghe điện thoại của những kẻ xấu thì bị "mắc bẫy".

Theo đề án tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Huế, thời gian đăng ký đợt 1 cho kỳ thi năng khiếu từ ngày 1-25.4; đợt 2 dự kiến từ ngày 1-20.6. Thời gian thi đợt 1 là từ ngày 17-19.5, còn đợt thi thứ 2 dự kiến từ ngày 12-14.7. Đến nay, Trường ĐH Sư phạm Huế vẫn chưa nhận hồ sơ nào của bất kỳ thí sinh nào.