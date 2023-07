Bà Rịa - Vũng Tàu: Vì sao giải ngân đầu tư công 'chậm hết sức bền vững'?

Ngày 17.3, tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh, đã giải thích vì sao giải ngân vốn đầu tư công chậm khiến các dự án chậm triển khai.



Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trả lời xung quanh vấn đề giải ngân đầu tư công NGUYỄN LONG

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, giải ngân đầu tư công "chậm hết sức bền vững", thậm chí 6 tháng đầu năm 2023 thấp hơn năm trước.

Giải thích về vấn đề này, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại cho rằng, tỷ lệ giải ngân chậm trong giai đoạn 2021 - 2023, năm sau đều tăng lên so với năm trước. Cụ thể, năm 2021, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh là 82,30% cao hơn 1,48% so với năm 2021; 6 tháng đầu năm 2023 cao hơn 8,06% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, theo ông Linh thì tỷ lệ giải ngân hàng năm vẫn chưa đạt được mục tiêu phấn đấu của tỉnh là 100% và mục tiêu của Chính phủ là trên 95%, trong đó điểm nghẽn lớn nhất về đầu tư công hiện nay trên địa bàn tỉnh là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB).

"Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 của các dự án còn vướng BTGPMT đều thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh. Vướng mắc này rất phức tạp do các quy định thuộc lĩnh vực đất đai còn một số tồn tại, hạn chế về xác định phân loại đất, giá đất, thời gian thông báo thu hồi đất…", ông Linh nói thêm.

Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, một số dự án chưa có đất tái định cư và nhà ở xã hội để bố trí cho người dân nên chưa thể thực hiện các bước tiếp theo trong công tác BTGPMB.

Để thúc đẩy công tác BTGPMB, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy phải là trưởng ban chỉ đạo BTGPMB các dự án, tăng cường công tác quản lý địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép. Khẩn trương thực hiện các dự án tái định cư, xây dựng nhà ở xã hội trước khi thu hồi đất.