Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 25.9, Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên trọng thể đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ảnh, sách về Quốc hội tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ khi được thành lập đến nay, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đảng đoàn Quốc hội trước đây, cùng với định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kể từ khi thành lập tới nay, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: PHẠM THẮNG

Ngày 11.9 vừa qua, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất và đã kết luận: quá trình chuẩn bị đại hội và nội dung các văn kiện đảm bảo nghiêm túc, công phu, khoa học, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày hôm qua 24.9, đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình, trong đó đã tiến hành tham luận, thảo luận sâu sắc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ trước; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những đột phá phát triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội. Đại hội có chủ đề Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới ẢNH: TUẤN MINH

Các đại biểu đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của đại hội lần này là: cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đảng bộ Quốc hội được Bộ Chính trị thành lập tháng 1.2025 với 11 tổ chức đảng ở Hội đồng Dân tộc, các ủy ban Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước với 2.800 đảng viên. Đại hội có 297 đại biểu chính thức tham dự.