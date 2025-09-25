Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/09/2025 09:31 GMT+7

Sáng 25.9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 25.9, Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên trọng thể đại hội.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ảnh, sách về Quốc hội tại đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ khi được thành lập đến nay, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đảng đoàn Quốc hội trước đây, cùng với định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kể từ khi thành lập tới nay, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc đại hội

ẢNH: PHẠM THẮNG

Ngày 11.9 vừa qua, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất và đã kết luận: quá trình chuẩn bị đại hội và nội dung các văn kiện đảm bảo nghiêm túc, công phu, khoa học, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày hôm qua 24.9, đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình, trong đó đã tiến hành tham luận, thảo luận sâu sắc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ trước; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những đột phá phát triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 4.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội. Đại hội có chủ đề Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

ẢNH: TUẤN MINH

Các đại biểu đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của đại hội lần này là: cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đảng bộ Quốc hội được Bộ Chính trị thành lập tháng 1.2025 với 11 tổ chức đảng ở Hội đồng Dân tộc, các ủy ban Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước với 2.800 đảng viên. Đại hội có 297 đại biểu chính thức tham dự.

Tin liên quan

Bố trí bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương hoàn thành trong tuần tới

Bố trí bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương hoàn thành trong tuần tới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chủ trương bố trí bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương sẽ hoàn thành trong tuần tới, hiện chỉ còn 3 địa phương bí thư tỉnh ủy là người địa phương.

Tổng Bí thư: 'Họp ít hơn, làm nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn'

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Thi đua không phải là chạy theo thành tích'

Khám phá thêm chủ đề

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Đảng bộ Quốc hội Quốc hội Tổng Bí thư Tô Lâm đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận