Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Thi đua không phải là chạy theo thành tích'

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động trong ngày hội tôn vinh ý chí, kỷ luật, sức mạnh, trí tuệ và lòng tận hiến của Bộ đội Cụ Hồ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư chúc mừng 54 anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc; 304 điển hình tiên tiến; hàng trăm ngàn tập thể, cán bộ, chiến sĩ được vinh danh khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng trong 5 năm qua. Họ là minh chứng sống động cho sức mạnh của truyền thống, của kỷ luật, của sáng tạo và của tình quân dân thắm thiết.

Theo Tổng Bí thư, trong mọi giai đoạn cách mạng, từ các trận đánh du kích đến các chiến dịch quy mô lớn, từ mặt trận bí mật đến ngoại giao quân sự, từ nghiên cứu, thiết kế chế tạo vũ khí, từ nhà trường, phòng thí nghiệm đến thao trường, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ, thi đua quyết thắng luôn là chất xúc tác, biến quyết tâm thành kết quả, biến mục tiêu thành hiện thực...

Từ đó đã hình thành phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ có bản sắc riêng, khiêm tốn mà kiên cường, kỷ luật mà sáng tạo, quyết đoán mà nhân hậu, quyết chiến và quyết thắng, để mỗi người lính góp sức mình vào xây dựng quân đội trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc.

"Thi đua ở đây không phải là chạy theo thành tích mà là cơm ăn nước uống hàng ngày trong môi trường đặc thù quân sự và chính xác, đúng quy trình, an toàn, hiệu quả và phù hợp với các tình huống tác chiến hiện đại", Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho rằng trong môi trường quân ngũ, thi đua là trường học của "nhân cách và bản lĩnh".

Mỗi chỉ tiêu hoàn thành không chỉ thêm một "điểm số" mà thêm một nấc trưởng thành; mỗi chiến sĩ phải biết đặt nhiệm vụ lên trên, biết kỷ luật tự thân, biết tôn trọng quy trình, biết hợp đồng tác chiến, biết xử trí tình huống, biết yêu đồng đội, thương dân.

Mục tiêu của quân đội ta là cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tổng Bí thư cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của quân đội ta vừa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vừa cơ động, linh hoạt, thông minh số.

Tổng Bí thư tặng bức trướng cho đại hội với 16 chữ vàng ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong bối cảnh đó, thi đua quyết thắng phải trở thành hệ điều hành trong ba vai trò: "đội quân chiến đấu" lấy tiêu chí huấn luyện gần thực chiến, sát đối tượng tác chiến, sát địa bàn, sát vũ khí trang bị, đặc chủng, coi làm chủ vũ khí, khí tài, công nghệ cao là chỉ số bắt buộc, coi an toàn kỷ luật là đường ranh đỏ.

Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng khi quân đội hiện đại, làm chủ được khoa học, công nghệ, phát triển vũ khí, khí tài và những báo cáo của các cán bộ điển hình tại đại hội thể hiện rõ điều đó.

"Mục tiêu của quân đội ta là cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quân đội đã kết thúc thời kỳ từng bước hiện đại...", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư đề nghị, toàn quân tiếp tục chấn chỉnh những biểu hiện hình thức; tuyệt đối tránh chạy theo chỉ tiêu bề nổi; đặt chất lượng, hiệu quả, chiều sâu lên hàng đầu. Thi đua phải làm cho con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn, công việc trôi chảy hơn, quan hệ quân - dân bền chặt hơn. Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh.

Thi đua phải góp phần "siết chặt đội ngũ", lan tỏa tích cực, khuyến khích tài năng trẻ, tạo không gian cho sáng kiến của chiến sĩ, của phụ nữ quân đội, của công nhân viên quốc phòng. Mỗi cấp ủy, chỉ huy phải là "nhạc trưởng" biết chọn đúng "bản nhạc", chọn đúng "nhịp" tiến độ, phối hợp nhịp nhàng "dàn nhạc" các lực lượng.

Nhân dịp đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng đại hội bức trường với 16 chữ vàng: "Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng".