Tổng Bí thư Tô Lâm thăm dàn khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam

Tham dự đại hội có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các ban, bộ, ngành T.Ư, hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay...

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2020 - 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030. Khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến...

Thông qua đại hội góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: ĐÌNH HUY

Phát biểu mở đầu, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết sự ra đời, phát triển, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua trong các cuộc kháng chiến, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn. Quân đội được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Phong trào thi đua quyết thắng luôn được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và dân quân tự vệ cả nước; diễn ra liên tục, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả to lớn, thực sự là động lực cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân...", đại tướng Phan Văn Giang nhận định.

Trước khi tham dự đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thăm các sản phẩm, khí tài hiện đại do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Viettel, Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật... chế tạo, sản xuất ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu về robot của Binh chủng Hóa học với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe thuyết minh về các mục tiêu diễn tập của Hải quân nhân dân Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu về UAV của Việt Nam sản xuất ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu tại khu vực trưng bày tổ hợp tên lửa Trường Sơn ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư và các đại biểu chụp ảnh chung ẢNH: ĐÌNH HUY



