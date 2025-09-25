Nhiều dự án trên khu đất vàng 'đắp chiếu', Sở Tài chính TP.HCM nói gì?

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Tài chính TP.HCM có văn bản thông tin về tình trạng nhiều dự án ở các vị trí trung tâm, khu đất vàng bị "đắp chiếu" nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

TP.HCM lập tổ công tác xử lý dự án tồn đọng

Theo Sở Tài chính TP.HCM, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 400 về việc kiện toàn tổ công tác đặc biệt để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn. Chủ tịch UBND TP.HCM là Tổ trưởng tổ công tác này.

Đến ngày 7.8.2025, UBND TP.HCM tiếp tục ban hành Kế hoạch số 34 nhằm xử lý các tồn đọng liên quan đến công trình, dự án và khu đất năm 2025, sau khi thành phố sáp nhập đơn vị hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng (ở phường Xuân Hoà, TP.HCM) bỏ hoang nhiều năm qua ẢNH: N.V

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM đã phân nhóm các công trình, dự án và giao cho các thành viên Tổ công tác đặc biệt trực tiếp chỉ đạo.

Các cơ quan đầu mối chuyên ngành được phân công phụ trách việc rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết để xử lý vướng mắc, đồng thời chủ trì theo dõi và tổng hợp báo cáo cho Tổ công tác.

TP.HCM sẽ trực tiếp giải quyết những công trình, dự án thuộc thẩm quyền của mình; đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để kiến nghị 6 giải pháp xử lý đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền cấp Trung ương.