TP.HCM: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng dự kiến khởi công năm 2027, hoàn thành năm 2029

Chiều 18.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Tài chính TP.HCM cho biết về tiến độ dự án xây dựng Trung tâm thể dục - thể thao Phan Đình Phùng (gọi là nhà thi đấu Phan Đình Phùng).

Theo thiết kế, nhà thi đấu Phan Đình Phùng (8 Võ Văn Tần, quận 3 cũ) có 7 tầng nổi và 3 tầng hầm, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 14.400 m2.

Công trình gồm nhà thi đấu chính và khu tập luyện đa năng. Điểm nhấn là sức chứa 4.000 chỗ ngồi, đạt tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu thể thao trong nhà.

Ngoài ra, khu tập luyện đa năng sẽ có đường chạy phủ nhựa tổng hợp, phòng tập thể lực, sân bóng rổ, quần vợt và nhiều hạng mục phục vụ thể thao khác.

Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm trên khu đất có 4 mặt tiền đường Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur (phường Xuân Hòa, TP.HCM) ẢNH: CTV

Tiến độ dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Theo Sở Tài chính TP.HCM, công trình này thuộc nguồn vốn đầu tư công, được UBND TP.HCM giao Sở VH-TT TP.HCM lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo Quyết định số 1948.

Hồ sơ sau đó được Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước hợp nhất) tiếp nhận, đồng thời lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan gồm: Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND quận 3 cũ.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 6060, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng chưa phù hợp với quy hoạch phân khu được duyệt.

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1063 báo cáo UBND TP.HCM, đồng thời kiến nghị chỉ đạo Sở VH-TT TP.HCM cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp liên hệ UBND quận 3 rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu để hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Trên cơ sở này, UBND TP.HCM đã ban hành các Công văn số 791, 3797 và 4309, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, tham mưu việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất thực hiện dự án.

Hiện Sở VH-TT TP.HCM đang phối hợp với Sở Xây dựng và UBND phường Xuân Hòa để rà soát, thống nhất quy mô dự án và chỉ tiêu quy hoạch, từ đó đề xuất phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu.

Sau khi điều chỉnh phù hợp, Sở VH-TT TP.HCM sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Sở Tài chính TP.HCM thẩm định và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Theo tiến độ được đưa ra, việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sẽ hoàn thành từ nay đến tháng 4.2026. Việc thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư nhà thi đấu Phan Đình Phùng dự kiến diễn ra trong tháng 5.2026.

Công trình nhà thi đấu Phan Đình Phùng sẽ khởi công vào quý 3/2027 và hoàn thành vào quý 1/2029.