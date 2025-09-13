Hàng rong quanh bệnh viện lớn ở TP.HCM khó dẹp vì 'nắm rõ lịch kiểm tra'

Hàng rong quanh bệnh viện TP.HCM né kiểm tra bằng cách nào?

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các bệnh viện lớn ở TP.HCM như Chợ Rẫy, Răng hàm mặt Trung ương, Đại học Y Dược... mỗi ngày đều đông nghịt bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng hàng rong quanh các bệnh viện này phổ biến, gây mất trật tự giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Theo anh D.C.N, làm việc gần các bệnh viện ở phường Chợ Lớn cho biết, tình trạng hàng rong, xe ôm hoạt động nhộn nhịp nhất vào buổi sáng những ngày đầu tuần.

Trước tình trạng này, UBND phường Chợ Lớn cho rằng nguyên nhân khách quan xuất phát từ việc các bệnh viện chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, đặc biệt là người lao động nghèo. Họ không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ ăn uống, mua sắm trong căn tin bệnh viện với giá cao nên buộc phải tìm đến các hàng quán vỉa hè giá rẻ.

Ngoài ra, bãi giữ xe trong khuôn viên bệnh viện không đủ chỗ cũng khiến người dân phải gửi xe ở các điểm tự phát bên ngoài.

Ở khía cạnh chủ quan, UBND phường Chợ Lớn cho biết những người bán hàng rong thường nắm rõ lịch hoạt động của lực lượng chức năng. Khi lực lượng rời đi, họ nhanh chóng quay lại buôn bán.

Địa bàn giáp ranh cũng bị lợi dụng khi người bán di chuyển bằng xe tự chế sang khu vực khác để né tránh kiểm tra.

Hàng rong buôn bán trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ghi nhận PV Thanh Niên chiều 12.9 ẢNH: UYỂN NHI

Tiếp tục siết chặt trật tự quanh bệnh viện lớn ở phường Chợ Lớn

Để khắc phục tình trạng này, ngày 21.8, UBND phường Chợ Lớn ban hành Kế hoạch số 34 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Theo đó, phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, đưa ra nhiều giải pháp chấn chỉnh, đặc biệt tại khu vực 3 bệnh viện lớn trên địa bàn.

Tiếp đó, ngày 25.8, UBND phường Chợ Lớn phối hợp UBND phường Minh Phụng, Đội CSGT Chợ Lớn và Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương ký kết Kế hoạch liên tịch số 40.

Kế hoạch này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị bên trong và xung quanh bệnh viện. Lực lượng liên ngành được huy động đủ mạnh để kiểm soát cả khu vực nội viện, ngoại viện và địa bàn giáp ranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài việc xử lý, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức người dân, tránh tiếp tay cho tình trạng bán hàng rong, mua thực phẩm không đảm bảo vệ sinh hoặc để các đối tượng cò mồi trục lợi trong việc sắp số thứ tự khám bệnh.

Song song đó, phường Chợ Lớn triển khai các giải pháp công nghệ như xây dựng đề án lắp đặt camera giám sát tại những tuyến đường, khu vực thường xuyên vi phạm trật tự để làm cơ sở xử phạt qua hình ảnh.

Công an phường Chợ Lớn cũng được chỉ đạo phối hợp các đơn vị liên quan tập trung xử lý tại các điểm đông người như bệnh viện, trường học, chợ...

Theo đó, lực lượng công an đã bố trí chốt trực tại 3 bệnh viện lớn trên địa bàn, đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm tra tại nhiều tuyến đường để kịp thời xử lý vi phạm.

Riêng tháng 8.2025, phường đã xử lý 10 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 16 triệu đồng. Các hành vi bị xử lý gồm bán hàng rong, đỗ ô tô dưới lòng đường không đúng quy định, sử dụng lòng đường trái phép.

Thời gian tới, UBND phường Chợ Lớn chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tình trạng hàng rong tại khu vực 3 bệnh viện lớn; nhằm đảm bảo trật tự giao thông, đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn.