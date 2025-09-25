Sở Tài chính TP.HCM: Lotte vẫn là chủ đầu tư dự án Thủ Thiêm

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Tài chính TP.HCM đã thông tin liên quan đến việc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC trả lại dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City).

Sở Tài Chính TP.HCM chưa nhận hồ sơ của Lotte rút khỏi dự án Thủ Thiêm

Theo Sở Tài chính TP.HCM, ngày 20.8.2025, đơn vị nhận được văn bản của Lotte Properties HCMC, trong đó nêu việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, theo quy định của luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 31 của Chính phủ, nhà đầu tư khi tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án phải thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý. Đến nay, Sở Tài chính TP.HCM vẫn chưa nhận được hồ sơ chấm dứt dự án từ Lotte Properties HCMC.

Vì vậy, về nguyên tắc, Lotte vẫn được xác định là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Cuối tháng 8, Liên danh Công ty CP Sunshine - Công ty CP Đầu tư DIA đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất tiếp tục triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Sau đó, Văn phòng UBND TP.HCM đã chuyển văn bản này đến Sở Tài chính để xem xét. Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Tài chính đã có công văn trả lời, khẳng định hiện chưa có cơ sở để xem xét nội dung đề nghị của liên danh Sunshine - DIA.

Sở Tài chính TP.HCM vẫn chưa nhận được hồ sơ chấm dứt dự án từ Lotte Properties HCMC ẢNH: N.H

Giá đất Tháp quan sát Thủ Thiêm tăng hơn 5.000 tỉ đồng

Cũng tại buổi họp báo, Sở Tài chính TP.HCM cho biết công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM triển khai.

Vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM đã thống nhất phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, liên quan đến Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương.

Việc xác định lại giá đất theo kết luận của Thanh tra Chính phủ khiến tổng giá trị tăng thêm hơn 5.000 tỉ đồng.

Trước mức tăng này, chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị vì chi phí sử dụng đất tăng cao. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính TP.HCM, quá trình xác định giá đất được thực hiện đúng quy định, nên hiện chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị.

Ngoài trường hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm, đến nay, Hội đồng Thẩm định chưa ghi nhận thêm dự án nào gặp khó khăn vì giá đất tăng.