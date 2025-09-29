Cây đổ, mái tôn bay, đường phố Đồng Hới ngổn ngang sau bão

Sau khi bão số 10 quét qua, nhiều tuyến phố ở P.Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị trở nên ngổn ngang với cây gãy đổ, mái tôn và biển hiệu văng xuống đường.

Sáng 29.9, ghi nhận tại các đường Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Lý Thường Kiệt và Quang Trung, hàng loạt cây xanh bật gốc, cành lớn chắn ngang đường, gây cản trở giao thông. Không ít mái tôn, bảng hiệu bị gió cuốn văng xuống lòng phố, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi lại.

Trên tuyến Nhật Lệ, hệ thống mái tôn của một nhà hàng bị gió hất tung, biến dạng, chắn ngang mặt đường.

Cây xanh bật gốc sau cơn bão Ảnh: Nguyễn Phúc

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đã khẩn trương thu dọn hiện trường, dựng lại cây xanh, thu gom tôn sắt, bảng hiệu và hỗ trợ các hộ dân sửa chữa nhà cửa. UBND P.Đồng Hới đang thống kê thiệt hại, đồng thời huy động nhân lực và phương tiện để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Bão đã tan, nhưng hậu quả để lại vẫn còn nặng nề. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương để nhịp sống đô thị sớm trở lại bình thường.