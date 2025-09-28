Xem nhanh 20h ngày 28.9: Bão số 10 chậm lại, càng nguy hiểm hơn | Bất thường hồ sơ nhập tịch dàn cầu thủ Malaysia

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Không được chủ quan với bão số 10

Bão số 9 chỉ vừa qua, lập tức bão số 10 cũng tiến vào Biển Đông và di chuyển cực nhanh về đất liền Việt Nam.

Đến chiều nay 28.9, mắt bão số 10 đã hình thành rõ nét. Dự báo khoảng 1 giờ sáng 29.9, tâm bão sẽ chạm bờ. Cơn bão số 10 có vùng ảnh hưởng gió mạnh, mưa lớn kéo dài vài trăm km, tính từ tâm bão. Dự báo từ tối và đêm nay 28.9 cho đến khoảng 4 - 5 giờ sáng 29.9 sẽ là thời gian cao điểm của gió bão mạnh, mưa bão lớn nhất, đây cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất trong cơn bão số 10.

Chiều 28.9, sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành và các tỉnh Bắc Trung bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã vào Nghệ An để thị sát tình hình.



Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại Nghệ An, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo không được chủ quan với bão và phải đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Biển Đông ngày càng nhiều siêu bão, nhanh và khó lường: Vì sao vậy?

Bê bối án phạt bóng đá Malaysia: Hồ sơ bất thường, nhập tịch 'siêu tốc'

Liên quan vụ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt nặng thu hút sự quan tâm lớn của bóng đá Châu Á nhiều giờ qua, trong tài liệu 2 trang được công bố có tên Tuyên bố Nhân chứng được ký ngày 19.9 bởi Tổng giám đốc Cục đăng ký quốc gia Malaysia (NRD), đã nhắc đến quy trình và tiêu chí nội bộ áp dụng cấp quốc tịch theo Điều 19 của Hiến pháp Malaysia (điều khoản về trường hợp đặc biệt).

Và đây có thể là một bằng chứng quan trọng trong án phạt của FIFA. Theo đó, NRD đã nhận được tài liệu liên quan đến tất cả 7 người nộp đơn được cấp tại Argentina, Brazil và Tây Ban Nha, nhưng không thể lấy lại được bản gốc giấy khai sinh viết tay từ kho lưu trữ. Thay vào đó, NRD - theo quy định của mình - đã cấp mới giấy khai sinh làm dấy lên những lo ngại lớn về tính xác thực.

Vấn đề là: NRD có quyền cấp giấy cho bất kỳ cầu thủ nào, nhưng việc hồ sơ đó có được FIFA đồng ý hay không là chuyện khác.

