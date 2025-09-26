Xem nhanh 20h ngày 26.9: Bị tố lừa đồng bào, Shark Bình nói mình là nạn nhân | Camera CSGT tóm xe máy leo vỉa hè

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bị tố 'lừa dối đồng bào', Shark Bình nói mình cũng là nạn nhân

Chia sẻ tại Hội nghị Go Global 2025, do CLB Doanh nhân 2030 tổ chức, hồi tháng 9, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, nói về dự án tiền số AntEX và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. AntEX gắn liền với tên tuổi của Shark Bình và để lại nhiều tai tiếng sau khi lên sàn.

Ra mắt tháng 9.2021, AntEx gây chú ý khi được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Trên trang chủ của dự án khi đó, ông Bình được giới thiệu là cố vấn chiến lược, cùng một số lãnh đạo khác của Tập đoàn NextTech.

Khi đó, ông Bình dành nhiều lời khen cho AntEx. Dự án được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX lao dốc, mất 99% giá trị.

Khi đó, một làn sóng giận dữ từ nhà đầu tư, tố cáo AntEx có dấu hiệu "rút thảm". Shark Bình trên livestream vẫn bảo vệ dự án, tin tưởng AntEx sẽ đi đường dài. Thông báo "đuổi gà" - thuật ngữ ông Bình dùng để nói những người tố AntEx "bơm xả" - từng gây nhiều chú ý khi đó.

Sau đó, AntEx gần như không có thêm hoạt động. Shark Bình cũng im lặng, ngừng nhắc đến dự án từ cuối 2021. Đến tháng 3.2023, AntEx bất ngờ thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Những người nắm giữ token Antex sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB.

Trong lĩnh vực tiền số, động thái này được xem là "vẽ lại biểu đồ", nhằm xóa lịch sử giá đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, lao dốc trên thị trường, giá trị quy đổi gần như bằng không. Một lần nữa, Shark Bình lại bị các nhà đầu tư gọi tên, tuy nhiên trên trang chủ của Rabbit, các thông tin liên quan dần biến mất.

Camera CSGT bắt trọn cảnh gần 50 xe máy rầm rập đi vỉa hè trong 1 phút

Gần 50 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh ở Gò Vấp cũ đã bị camera ghi hình phạt nguội của CSGT bắt trọn hình ảnh, rõ nét biển số.

Khi Nghị định 168/2024 vừa có hiệu lực, ý thức giao thông ở TP.HCM thay đổi rõ rệt. Vậy nhưng gần đây, tình trạng người chạy xe máy đi trên vỉa hè gia tăng trở lại.

Dù CSGT thường xuyên xử phạt, tuyên truyền, nhưng hễ vắng bóng lực lượng thì đâu lại vào đó. Đặc biệt vào giờ cao điểm sáng, chiều, nhiều xe máy thản nhiên nối đuôi nhau đi trên vỉa hè.

Gần đây nhất, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã công khai danh sách 201 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT ghi hình phạt nguội trên các tuyến đường ở Gò Vấp, Bình Thạnh như: Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng...

Những hình ảnh này được CSGT Hàng Xanh ghi nhận trong 2 ngày 17 và 18.9. Theo trích xuất camera ghi hình phạt nguội, chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 1 phút của ngày 18.9, có tới 46 xe máy đi trên vỉa hè lọt camera của CSGT.

Hình ảnh trong clip cho thấy có đủ loại xe, đủ biển số các tỉnh thành rầm rập đi trên vỉa hè thành hàng dài.

Thay vì dừng chờ đèn đỏ sau những xe đã xếp hàng từ trước, hàng loạt xe máy đã nối đuôi nhau chạy lên vỉa hè, xem đây như một làn đường riêng.

Và hậu quả của việc đi theo "lối đi riêng" này là lọt vào camera của CSGT.

