Xem nhanh 20h ngày 25.9: Nhờ 'thần đèn' di dời nhà xây nhầm | Công an thông tin về MV nhóm Ngũ hổ tướng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tân Sơn Nhất thăng hạng trong tốp những sân bay tốt nhất thế giới

Theo Báo cáo thường niên Megahubs 2025 vừa được công bố bởi OAG, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) đã có bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên lọt vào tốp 50 sân bay có mạng bay quốc tế kết nối tốt nhất toàn cầu. Đây được xem là tín hiệu lạc quan cho thấy sự mở rộng kết nối hàng không của Việt Nam trong bối cảnh ngành hàng không thế giới phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Tân Sơn Nhất vươn lên vị trí 45, tăng 9 bậc so với hạng 54 của năm 2024. Kết quả này được OAG đánh giá dựa trên số lượng kết nối theo lịch trình giữa các chuyến bay đến và đi, phản ánh sự cải thiện đáng kể về năng lực khai thác cũng như sự đa dạng trong mạng bay quốc tế mà sân bay lớn nhất Việt Nam đang sở hữu. Sân bay London Heathrow (LHR) tiếp tục giữ vững ngôi vị số một về mức độ kết nối trong năm thứ ba liên tiếp, khẳng định vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu thế giới.

Công an TP.HCM thông tin gì sau khi làm việc nhóm Ngũ Hổ Tướng

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM và Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến ồn ào MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Khánh Phương, bị nghi quảng cáo web cá độ.

Liên quan vấn đề trên, trung tá Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cho biết khi tiếp nhận được thông tin thì ngày 22.9 Phòng An ninh mạng áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập xác minh thông tin, tài liệu.

Đồng thời cơ quan chức năng đã gửi thư mời cho những người liên quan trong MV. Đến ngày 23.9, Công an TP.HCM đã tiến hành làm việc với các thành viên của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng cũng như các cá nhân liên quan việc sản xuất, quảng cáo, đăng tải các video nêu trên.

Hiện công an TP.HCM đã cơ bản củng cố được những hành vi của các cá nhân liên quan và sẽ xử lý nhanh nhất sau đó sẽ có thông tin cụ thể.

