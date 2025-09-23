Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão Ragasa khi vào bờ có thể gây giông lốc nguy hiểm ngày 25 - 26

Chiều 23.9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Báo cáo nhanh về diễn biến và dự báo cơn bão Ragasa (bão số 9) tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ NN-MT), cho biết ngày 22.9, ngay khi đang ở phía đông bắc Philippines, cơn bão này đã mạnh lên thành siêu bão và di chuyển vào Biển Đông vào sáng 23.9, đạt cường độ mạnh nhất là cấp 17, giật trên cấp 17.

Hiện tại, bão số 9 đã giảm từ cấp 17 xuống cấp 16 và tiếp tục suy yếu còn cấp 12, giật trên cấp 12. Dự báo, từ sáng 25.9, vùng ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Xem nhanh 20h ngày 23.9: Siêu bão Ragasa sắp đổ bộ | Chợ tự phát, xe cộ “nuốt chửng” vỉa hè khu nhà giàu Thảo Điền

Dự kiến mưa lớn tập trung toàn Bắc bộ và Thanh Hóa với trọng điểm là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc bộ. Lượng mưa khoảng 100 - 250 mm trong cả đợt từ ngày 25 - 26.9, có nơi trên 400 mm có thể gây ngập úng ở khu đô thị đồng bằng Bắc bộ, ảnh hưởng đến các hồ chứa khu vực vùng núi phía bắc, có thể gây sạt lở ở vùng núi…

Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, dự kiến ngày 27.9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành cơn bão số 10 khi đi vào Biển Đông.

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói 'thà đi xuống lòng đường còn hơn'

Cảnh tượng vỉa hè bị bít kín bởi hàng rong, hàng quán và thậm chí là chợ tự phát rất phổ biến ở các khu phố tại khu Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM). Đáng chú ý là khu vực này thì giao thông qua lại rất đông đúc, có nhiều trường học nên khá nguy hiểm khi học sinh vào giờ đi học, giờ tan trường phải đi xuống dưới lòng đường.

Chợ tự phát, xe cộ lấn hết vỉa hè, khách Tây ở Thảo Điền nói ‘thà đi xuống lòng đường còn hơn’

Khu vực này có rất đông người nước ngoài sinh sống hoặc lưu trú khi tới TP.HCM tham quan, du lịch. Với họ, việc phải đi bộ dưới lòng đường là rất lạ lẫm. Khu vực này có nhiều trường học, có cả các trường quốc tế nơi có con em người nước ngoài theo học và tình trạng vỉa hè như thế này khiến nhiều phụ huynh không dám để con tự đi bộ về nhà.

Câu chuyện dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè ở TP.HCM thì đã nói hoài, nói mãi. Lực lượng chức năng cũng đã có nhiều đợt ra quân để xử lý nhưng cuối cùng thì vẫn đâu vào đấy. Còn người dân thì họ vẫn đang mong mỏi một giải pháp thật sự là bền vững và lâu dài để trả lại lối đi cho người đi bộ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.