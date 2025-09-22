Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 22.9: Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ | Tiểu thương than đề xuất 17% thuế lợi nhuận quá cao
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 22.9: Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ | Tiểu thương than đề xuất 17% thuế lợi nhuận quá cao

22/09/2025 20:05 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 22.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ ; Đề xuất 17% thuế trên lợi nhuận: tiểu thương than trời vì quá cao; TP.HCM mưa lớn giờ tan trường buổi trưa, học sinh ướt rượt chờ cha mẹ đón;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Siêu bão Ragasa bất ngờ tăng tốc, chiều tối nay đi vào Biển Đông

Siêu bão Ragasa đang bất ngờ tăng tốc và theo dự báo mới nhất, chiều tối nay sẽ đổ bộ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025. theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa tiếp tục di chuyển nhanh hơn, duy trì cường độ bão mạnh cấp 17, gió giật trên cấp 17 trong ngày 22 - 23.9.Cập nhật dữ liệu dự báo đến chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ (trọng tâm từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh).

Tuy nhiên diễn biến của siêu bão này còn rất phức tạp khi di chuyển vào Biển Đông nếu bão di chuyển theo hướng tây, quỹ đạo đi thấp hơn hoặc do tác động của không khí lạnh. Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến siêu bão Ragasa.

TP.HCM mưa lớn giờ tan trường buổi trưa, học sinh ướt rượt chờ cha mẹ đón

Khoảng hơn 10 giờ 30 phút ngày 22.9, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều phường tại TP.HCM vào đúng giờ tan trường của học sinh. Dù là giữa trưa, trời tối sầm như xế chiều, mưa nặng hạt khiến người đi đường di chuyển vất vả. Nhiều tài xế công nghệ cũng ghé vào hàng quán ven đường để trú đợi ngớt mưa.

Ghi nhận tại trường THPT Nguyễn Huệ (phường Long Bình, TP.HCM), mưa lớn đúng vào giờ tan trường nên nhiều học sinh không chuẩn bị sẵn áo mưa, ô dù phải đội mưa chạy ra cổng trường hoặc hàng quán đối diện trường để chờ cha mẹ đón.

Đề xuất 17% thuế trên lợi nhuận: Tiểu thương kêu trời vì quá cao

Thuế, thời gian qua vẫn luôn là chủ đề nóng hổi được nhiều người dân quan tâm. Bộ Tài chính vừa có đề xuất áp dụng cách tính thuế mới với cá nhân kinh doanh là 17% trên lợi nhuận.

Điều này được cho là bước đệm để cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Tuy nhiên các chủ hộ kinh doanh lo rằng con số 17% là cao, rất khó cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Vũ Thị Ngọc Quanh (48 tuổi) cho biết: "Đóng thuế 17% trên tiền lời chắc không ổn. Cao lắm. Ví dụ một ngày lời 200.000 đồng thôi, mà đã mất 34.000 đồng cho thuế rồi, còn lại chỉ hơn 160.000 đồng, vậy thì lấy gì chi phí ăn uống, điện nước, mặt bằng?"

Bà cũng cho biết hiện nay tình hình kinh doanh đang ế ẩm, sức mua yếu, nếu bắt buộc phải đóng thuế ở mức này thì nhiều người sẽ khó trụ nổi.


Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.



Mưa lớn từ sáng sớm ở TP.HCM, tiểu thương than buôn bán ế ẩm

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Bão Ragasa siêu bão TP.HCM mưa lớn thuế 17 % Tiểu thương hộ kinh doanh
