Cuộc thi dịch văn học Việt - Trung lần 1, giải thưởng hấp dẫn

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Giao lưu Văn chương Việt - Trung lần thứ 1 năm 2025", Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Công ty cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) phối hợp cùng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT), Trường ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm nghiên cứu Việt Nam) và các đối tác công bố phát động Cuộc thi dịch văn học Việt - Trung lần 1.

Thời gian nhận bài thi dịch văn học Việt - Trung lần 1 từ hôm nay (22.9.2025) tới 10.11.2025, thí sinh quét mã QR để đăng ký tham gia thi ẢNH: BTC

Đối tượng tham gia cuộc thi là sinh viên, học sinh chuyên ngành ngôn ngữ Trung tại Việt Nam, có khả năng dịch thuật Việt - Trung tốt; sinh viên đang học chuyên ngành tiếng Việt tại Trung Quốc; du học sinh Việt Nam đang học tại Trung Quốc và các dịch giả tự do có khả năng biên dịch Việt - Trung (dưới 3 năm kinh nghiệm dịch thuật, đã dịch không dưới 1 cuốn sách).

Các thí sinh sẽ lựa chọn dịch thơ hoặc truyện ngắn đương đại tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc (không quá 1.000 từ) trong danh mục tác phẩm do ban tổ chức cung cấp. Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên tính chính xác - mạch lạc - giàu chất văn chương.

Bài dự thi sẽ được đăng tải lên các trang web, mạng xã hội... của các trường đại học, đơn vị tham gia tổ chức cuộc thi, lên trang web của Hội Nhà văn Trung Quốc và Hội Nhà văn TP.HCM.

Ban giám khảo là các nhà văn, dịch giả tên tuổi của hai nước Việt Nam - Trung Quốc, giáo sư, tiến sĩ giảng dạy chuyên ngành tiếng Việt và tiếng Trung thuộc Ban tổ chức.

Quảng bá văn học Việt - Trung

Thời gian nhận bài dự thi từ hôm nay (22.9.2025) tới 10.11.2025. Dự kiến sẽ trao giải ngày 21.11.2025 tại HUFLIT và Trường ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh (kết hợp trực tuyến và trực tiếp). Ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích với giá trị giải thưởng hấp dẫn cho các cá nhân đoạt giải.

Trong đó, với 2 giải nhất, người thắng cuộc nhận 6 triệu đồng/giải ở mỗi hạng mục biên dịch Việt - Trung, Trung - Việt.

2 giải nhì (4 triệu đồng/giải) trao cho sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt. 1 giải nhì (4 triệu đồng/giải) cho sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung. 1 giải nhì (3 triệu đồng/giải) cho học sinh THPT Việt Nam chuyên tiếng Trung.

1 giải ba (2 triệu đồng) cho sinh viên Trung Quốc với hạng mục biên dịch Trung - Việt. 1 giải ba (2 triệu đồng) cho sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung hạng mục biên dịch Việt - Trung. 1 giải ba (1 triệu đồng) cho học sinh THPT Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung. Và 10 giải khuyến khích (mỗi giải 500.000 đồng).

Cuộc thi dịch văn học Việt - Trung là hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, tạo sân chơi học thuật cho sinh viên, du học sinh và cộng đồng yêu thích văn học, ngôn ngữ. Cuộc thi giúp nâng cao kỹ năng biên dịch văn học, bồi dưỡng tri thức và tình yêu văn chương hai nước, góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế của văn học Việt Nam - Trung Quốc trong nước và quốc tế.