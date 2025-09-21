Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 21.9: Gánh xôi chè cũng phải đóng thuế theo đề xuất mới? | Ông Trump đe dọa Afghanistan

21/09/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 21.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đề xuất áp thuế từ 200 triệu/năm: ‘Gánh xôi, gánh chè cũng phải đóng’; Ông Trump dọa 'điều tồi tệ sẽ xảy ra' nếu Afghanistan không trao căn cứ Bagram;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu/năm: ‘Gánh xôi, gánh chè cũng phải đóng’

Bộ Tài chính đề xuất cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ 200 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đồng bộ với luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế TNDN và chủ trương bỏ khoán thuế từ 1.1.2026.

Tuy vậy, đa số cho rằng doanh thu 200 triệu đồng trong một năm là quá thấp và "không phù hợp với tình hình giá cả, thực tế nền kinh tế".

Đề xuất áp thuế từ 200 triệu/năm: Gánh xôi, gánh chè cũng phải đóng

Làm một phép tính đơn giản, nếu buôn bán cả năm không nghỉ, thì với mức doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm mới được miễn thuế, trung bình một ngày, hộ kinh doanh chỉ cần đạt doanh thu trên 540.000 đồng, chưa bao gồm các chi phí đầu vào, là đã phải đóng thuế.

Nhiều người dân cho rằng, với con số này, mức doanh thu 540.000 đồng/ngày chỉ tương đương bán 10 tô bún bò, hủ tíu mỗi ngày (mức giá 50.000 - 55.000 đồng/tô); tương đương đâu đó 15-20 phần ăn bình dân (với mức giá dao động khoảng 30.000 đến 35.000 đồng).

Giá gạo Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, vì sao?

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam có tuần thứ 2 tăng liên tiếp, trong tuần này mức tăng lên đến 15 USD/tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong tuần này, giá gạo thơm đạt mức cao nhất 465 USD/tấn, tăng từ 5 - 15 USD/tấn tùy loại; còn gạo Jasmine cũng tăng 3 USD lên 503 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm đứng ở mức 379 USD/tấn.

Vì sao giá gạo Việt Nam tiếp tục tăng mạnh?

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL, giá gạo tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm vì đang giai đoạn giáp vụ. Bên cạnh đó, tranh thủ giá gạo đang ở mức tốt nên các nước châu Phi cũng tăng mua trở lại. Một yếu tố quan trọng khác là các đơn vị xuất khẩu đang chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ thị trường chủ lực Philippines, được dự báo sẽ sớm mở cửa nhập khẩu gạo trở lại.

Ông Trump dọa 'điều tồi tệ sẽ xảy ra' nếu Afghanistan không trao căn cứ Bagram

AFP ngày 21.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ trừng phạt Afghanistan nếu không "trả lại Căn cứ Không quân Bagram".

"Nếu Afghanistan không trả lại Căn cứ Không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức là Mỹ, thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Lời đe dọa được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump nêu ý tưởng Mỹ lấy lại quyền kiểm soát căn cứ trên, trong phát biểu khi thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh.

Ông Trump dọa ‘điều tồi tệ sẽ xảy ra’ nếu Afghanistan không trao căn cứ Bagram

"Chúng tôi đang tìm cách lấy lại nó, nhân tiện, đó có thể coi là một tin nóng. Chúng tôi đang tìm cách lấy lại vì họ cần những thứ từ chúng tôi", ông Trump nói tại cuộc họp báo cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 18.9.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

