Xem nhanh 20h ngày 20.9: Liệu có cơ sở xử lý khi ‘tổng tài’ chỉ vẫy tay? | Review iPhone 17 Pro Max màu cam
Xem nhanh 20h ngày 20.9: Liệu có cơ sở xử lý khi ‘tổng tài’ chỉ vẫy tay? | Review iPhone 17 Pro Max màu cam

TT Phát triển Nội dung số
20/09/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 20.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: 'Tổng tài ra hiệu, nhân viên đánh người: Có cơ sở để xử lý chủ mưu/xúi giục không?; đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

‘Tổng tài' ra hiệu, nhân viên đánh người: Có cơ sở để xử lý chủ mưu/xúi giục không?

Sự việc tại quán cà phê ở Times City, phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội, đang gây bão dư luận sau khi clip "thư ký" của "tổng tài" đánh nhân viên quán vì nhắc khách không hút thuốc lá được lan truyền rộng rãi.

Sáng ngày 20.9, Công an phường Vĩnh Tuy cho biết đã tạm giữ Nguyễn Long Vũ (SN 2002), người trực tiếp đánh nhân viên quán cà phê, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân bị sưng nề vùng mặt và đã yêu cầu giám định thương tích. Về phía nhân vật được gọi là "tổng tài" (sinh năm 1988), người này khai báo không hề ra lệnh cho thư ký, cho rằng chỉ đưa tay ra hiệu khi thấy có xô xát, song hình ảnh từ clip khiến dư luận đặt dấu hỏi về vai trò thật sự và trách nhiệm pháp lý của cả hai nhân vật trong đoạn video.

Theo nhận định của luật sư Trần Viết Hà, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, cho rằng cần đợi kết luận từ cơ quan điều tra để xác định hành vi của nhân vật "tổng tài" trong đoạn video. Cụ thể, mời quý vị theo dõi video dưới đây: 

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Ấn tượng đầu tiên có thể thấy ngay là màu sắc. iPhone trước giờ thường trung thành với các tone màu trầm và pastel và chiếc iPhone 17 Pro Max với màu cam rực rỡ này thực sự là một cú nổ truyền thông và cũng nhận về rất nhiều khen ngợi. Cả trên trang chủ của Apple lẫn các hệ thống bán lẻ thì màu này đều đang cháy hàng.

Một điểm nổi bật dễ thấy khác là cụm camera đã được thiết kế lại. Thay vì chỉ nằm gói gọn ở một góc, cụm camera trên iPhone 17 Pro Max đã được “cán dẹt” ra, chiếm 1/3 diện tích mặt lưng. Thiết kế này nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho cho rằng đây là thiết kế xấu nhưng về mặt nhận diện, nó giúp chúng ta nhận diện ngay được đây là iPhone 17 Pro Max. Phải mất đến 8 năm, tính từ 2017 đến nay, Apple mới thay đổi thiết kế cụm camera trên iPhone.

Tiếp đến là thay đổi nhỏ về khung máy. Sau hai năm dùng chất liệu titanium, iPhone 17 Pro Max quay về với khung nhôm. Các góc cạnh cũng được làm mềm mại hơn, cho cảm giác cầm nắm thoải mái, ít bị cấn. Vật liệu nhôm còn giúp máy tản nhiệt tốt hơn, giúp dễ dàng tích hợp tản nhiệt buồng hơi. Công nghệ này không lạ với người dùng Android nhưng đây là lần đầu được trang bị trên iPhone. Cầm trên tay thì cảm giác đầm và chắc tay.

Pin cũng là nâng cấp quan trọng trên iPhone 17 Pro Max. Lần đầu tiên Apple trang bị cho 1 chiếc iPhone dung lượng pin vượt 5.000 mAh (cụ thể là5.088 mAh). Công suất sạc nâng lên 40W so với 25W ở bản tiền nhiệm. Tuy nhiên sạc không dây vẫn giữ ở chuẩn 25W.

Các chi tiết khác như các phím bấm, màn hình,… không có gì thay đổi. Nâng cấp chủ yếu ở công nghệ hiển thị với độ sáng màn hình lên đến 3.000 nit, cho khả năng hiển thị ngoài trời tốt hơn, kèm lớp phủ chống phản chiếu.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

