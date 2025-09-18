Xem nhanh 20h ngày 18.9: Sẽ thẩm định nội dung fan meeting Ninh Dương Story | Nghiên cứu thành lập sàn vàng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM mưa trắng trời, người dân chật vật đường về giờ tan tầm

Khoảng gần 17 giờ chiều 18.9.2025, khu vực trung tâm TP.HCM đổ mưa lớn. Cơn mưa ập xuống rất nhanh và nặng hạt, khiến trời tối sập. Mưa trắng trời ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của người đi đường đúng vào giờ tan tầm. Người dân chật vật di chuyển trên đường vì mưa tạt vào mặt.

Theo ghi nhận, khu vực trung tâm TP.HCM không xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Đến khoảng 18 giờ, mưa vẫn còn khá nặng hạt.

Những ngày gần đây, dù có dự báo TP.HCM nói riêng và khu vực Nam bộ nói chung sẽ có mưa to vào chiều tối nhưng đến hôm nay 18.9 cơn mưa thực sự lớn mới xuất hiện.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ ngày 18.9 chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Sở VH-TT TP.HCM sẽ thẩm định các nội dung của buổi fan meeting Ninh Dương Story

Chiều 18.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, phía Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến việc cấp phép tổ chức fan meeting cho bộ đôi Ninh Dương Story (gồm Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương).

Theo Sở VH-TT TP.HCM, ngày 3.9.2025, phía Sở tiếp nhận văn bản số 030925/TB-CV của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam, đề nghị tổ chức chương trình "Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi". Căn cứ hồ sơ xin phép và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở đã ban hành văn bản số 2785/SVHTT-NT ngày 11.9.2025, chấp thuận cho đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị.

Nội dung chương trình bao gồm các ca khúc đã được thẩm định, phổ biến trong nhiều chương trình trước đó. Đối với phần trình diễn và giao lưu với khán giả, Sở VH-TT TP.HCM đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm việc với Công ty The Bros Việt Nam, yêu cầu bổ sung phương án an ninh, kịch bản giao lưu cũng như các nội dung hoạt động khác nhằm bảo đảm điều kiện cho sự kiện diễn ra an toàn, đúng quy định.

