Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 18.9: Sẽ thẩm định nội dung fan meeting Ninh Dương Story | Nghiên cứu thành lập sàn vàng
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 18.9: Sẽ thẩm định nội dung fan meeting Ninh Dương Story | Nghiên cứu thành lập sàn vàng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
18/09/2025 19:50 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 18.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Nghiên cứu thành lập sàn vàng; Sở VH-TT TP.HCM sẽ thẩm định các nội dung của buổi fan meeting Ninh Dương Story;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM mưa trắng trời, người dân chật vật đường về giờ tan tầm

Khoảng gần 17 giờ chiều 18.9.2025, khu vực trung tâm TP.HCM đổ mưa lớn. Cơn mưa ập xuống rất nhanh và nặng hạt, khiến trời tối sập. Mưa trắng trời ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của người đi đường đúng vào giờ tan tầm. Người dân chật vật di chuyển trên đường vì mưa tạt vào mặt.

Theo ghi nhận, khu vực trung tâm TP.HCM không xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Đến khoảng 18 giờ, mưa vẫn còn khá nặng hạt.

TP.HCM mưa trắng trời, người dân chật vật đường về giờ tan tầm

Những ngày gần đây, dù có dự báo TP.HCM nói riêng và khu vực Nam bộ nói chung sẽ có mưa to vào chiều tối nhưng đến hôm nay 18.9 cơn mưa thực sự lớn mới xuất hiện.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ ngày 18.9 chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Sở VH-TT TP.HCM sẽ thẩm định các nội dung của buổi fan meeting Ninh Dương Story

Chiều 18.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, phía Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến việc cấp phép tổ chức fan meeting cho bộ đôi Ninh Dương Story (gồm Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương).

Theo Sở VH-TT TP.HCM, ngày 3.9.2025, phía Sở tiếp nhận văn bản số 030925/TB-CV của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam, đề nghị tổ chức chương trình "Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi". Căn cứ hồ sơ xin phép và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở đã ban hành văn bản số 2785/SVHTT-NT ngày 11.9.2025, chấp thuận cho đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị.

Sở VH-TT TP.HCM sẽ thẩm định các nội dung của buổi fan meeting Ninh Dương Story

Nội dung chương trình bao gồm các ca khúc đã được thẩm định, phổ biến trong nhiều chương trình trước đó. Đối với phần trình diễn và giao lưu với khán giả, Sở VH-TT TP.HCM đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm việc với Công ty The Bros Việt Nam, yêu cầu bổ sung phương án an ninh, kịch bản giao lưu cũng như các nội dung hoạt động khác nhằm bảo đảm điều kiện cho sự kiện diễn ra an toàn, đúng quy định.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 17.9: Tâm sự của ông 'Minh Cô đơn' trong bạo bệnh | Quán cơm thả dây nuôi 3 cháu mồ côi

Xem nhanh 20h ngày 17.9: Tâm sự của ông 'Minh Cô đơn' trong bạo bệnh | Quán cơm thả dây nuôi 3 cháu mồ côi

‘Xem nhanh 20h’ ngày 17.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Tâm sự của ông 'Minh Cô đơn' trong bạo bệnh; độc đáo quán cơm 'thả dây' giúp bà chủ nuôi 3 cháu mồ côi ăn học;...

Xem nhanh 20h ngày 16.9: Biển Đông có thể sắp đón bão | Truy trách nhiệm vụ cháy 4 người chết ở Hà Nội

Xem nhanh 20h ngày 15.9: CSGT thông tin vụ cụ ông bị hành hung giữa đường | Các nước tính thuế TNCN thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ fan meeting ninh dương story sàn vàng giá vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận