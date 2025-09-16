Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hà Nội truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan vụ cháy 4 người chết

Trong văn bản phát đi trưa 16.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Thường Tín và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người chết ở lán tạm trên đất nông nghiệp tại thôn Văn Giáp.

Xem nhanh 20h ngày 16.9: Biển Đông có thể sắp đón bão | Truy trách nhiệm vụ cháy 4 người chết ở Hà Nội

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng giao Sở NN-MT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường xử lý dứt điểm đối với các cơ sở lán tạm, cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện theo Chỉ thị số 14/CT-UBND.

Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Chiều nay (16.9), áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (tương đương 39 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm và đạt cấp 8 giật cấp 10 trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Đến 13 giờ ngày 18.9, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào khu vực bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15 - 20 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vì sao không nên dùng chảo chống dính bị xước?

Trong gian bếp, nồi chảo không chỉ là dụng cụ nấu ăn mà còn góp phần quyết định hương vị món ăn, sự tiện lợi khi chế biến và quan trọng hơn cả là sức khỏe của người dùng. Chọn sai có thể khiến bữa cơm mất ngon, thậm chí tiềm ẩn rủi ro lâu dài.

Gần đây, có nhiều lo ngại về độ an toàn của các loại nồi chảo, kể cả những loại như chống dính, nhôm, hay đồng, vì chúng có thể để lại kim loại hay hóa chất trong thực phẩm.

Vì sao không nên dùng chảo chống dính bị xước?

Về khía cạnh sức khỏe, không phải loại nào cũng “an toàn tuyệt đối”. Theo phân tích từ Healthline, một trang web cung cấp thông tin y tế và sức khỏe:

Chất liệu nhôm nhẹ, rẻ và dẫn nhiệt tốt, nhưng loại thường có thể thấm nhôm vào thức ăn, trong khi loại nồi chảo từ nhôm đã qua xử lý sẽ an toàn hơn.

Thép không gỉ được ưa chuộng vì bền và dễ vệ sinh, song lại chứa crom, niken. một chất dễ gây dị ứng cho người nhạy cảm.

Gốm chống dính thường được coi là lành hơn PTFE (một loại nhựa polymer tổng hợp có đặc tính nổi bật là chống dính, siêu trơn, chịu nhiệt cao và kháng hóa chất), nhưng không phải loại gốm nào cũng đều chất lượng và lớp tráng men có thể chứa kim loại nặng.

Gang bền, nấu ngon, thậm chí bổ sung sắt, nhưng vệ sinh cầu kỳ và không hợp với người thừa sắt.

Đồng dẫn nhiệt tốt nhưng chỉ nên dùng loại có lớp lót thép không gỉ, nếu không sẽ giải phóng đồng vào thức ăn với lượng có thể không an toàn nếu dùng hàng ngày.

Chảo chống dính thì dễ nấu, ít dầu mỡ, nhưng lớp phủ PTFE có thể sinh khí độc ở nhiệt độ cao và thuộc nhóm PFAS — vốn gây lo ngại về môi trường và sức khỏe