Xem nhanh 20h ngày 14.9: Sẽ đánh thuế từ mua bán vàng? | Indonesia muốn Trung Quốc hỗ trợ xây tường biển

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 278 ngày 13.9.2025 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025.

Tại Phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 09 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng; kịp thời xây dựng dự án Luật trên cơ sở bám sát nội dung các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 191 ngày 26 tháng 6 năm 2025.

Trong đó, Chính phủ cho rằng Luật cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.

Đây là chỉ đạo của Chính phủ trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao trong thời gian qua, có thời điểm lên đến hơn 135 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Trước đó, tại Công điện 159, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng và đẩy giá trên thị trường vàng. Ngày 9.9 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, cũng như các vấn đề liên quan đến hóa đơn và chứng từ.

Indonesia dự định xây tường ngăn biển khổng lồ, muốn Trung Quốc giúp

Theo Văn phòng Nội các Indonesia, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đề cập dự án xây bức tường biển này với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Bắc Kinh vào ngày 3.9.

Sau cuộc gặp đó, Tổng thống Prabowo đã triệu tập ông Agus Harimurti Yudhoyono, Bộ trưởng Điều phối Cơ sở hạ tầng và Phát triển khu vực của Indonesia, và ông Didit Herdiawan Ashaf, đứng đầu Cơ quan Quản lý bờ biển bắc Java mới được thành lập, để thảo luận về dự án xây bức tường biển.

Ông Agus cho biết bờ biển phía bắc Java thường xuyên bị đe dọa vì sụt lún đất, lở đất và ngập lụt do triều cường. Ông nói việc bảo vệ bờ biển này có tầm quan trọng to lớn đối với các cộng đồng sống dọc theo bờ biển, cũng như nhiều khu công nghiệp chiến lược và các đặc khu kinh tế tại đó.

