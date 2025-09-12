Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thông tin tại CIC không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, tiết kiệm…

Về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC, NHNN đã kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.

Xem nhanh 20h ngày 12.9: Vụ lộ thông tin tại CIC, NHNN lên tiếng | Xử lý nghiêm nhóm người xô xát vì giật cô hồn

CIC là một trong 4 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. Thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng. Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập và hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.

Vì sao lao động rời TP.HCM ngày càng nhiều?

Chiều 11.9, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM thông tin về tình hình lao động - việc làm tại TP.HCM.

Theo ông Tuyên, thời gian qua có tình trạng dịch chuyển lao động từ TP.HCM về các tỉnh, thành khác. Sau đại dịch Covid-19, đã xuất hiện làn sóng lao động rời khỏi Bình Dương, TP.HCM cũ trở về quê.

Vì sao lao động rời TP.HCM ngày càng nhiều?

Ở Khu công nghiệp Bình Chiểu, Khu công nghiệp Sóng Thần, nhiều công ty đã di dời đi nơi khác, trong khi đó các địa phương khác lại xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Tuyên nhìn nhận, về mặt tích cực, đây là tín hiệu tốt vì cho thấy sự phát triển kinh tế đồng đều giữa các địa phương. Khi các tỉnh, thành phát triển, người lao động có cơ hội trở về quê để làm việc, có thu nhập và ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, trước mắt, TP.HCM đang đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động. Về lâu dài, điều này cũng tạo sức ép để các doanh nghiệp đầu tư tại TP.HCM phải thay đổi, ưu tiên ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; đồng thời hạn chế tối đa những ngành nghề thâm dụng lao động.

Theo ông Tuyên, các doanh nghiệp khi đầu tư vào TP.HCM cần tính toán kỹ, còn thành phố cũng phải chủ động sàng lọc trong việc tiếp nhận dự án.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.



