Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

YouTuber Hoàng Văn Đức 'chủ tịch giả nghèo' bị khởi tố

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Hoàng Văn Đức về tội trốn thuế. Hoàng Văn Đức là YouTuber chuyên vào vai 'Chủ tịch giả nghèo'.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 1.2021 đến tháng 9.2022, Hoàng Văn Đức đã sản xuất và đăng tải nhiều video trên nền tảng YouTube, thu về nguồn thu nhập lớn từ tiền quảng cáo.

YouTuber Hoàng Văn Đức 'chủ tịch giả nghèo' bị khởi tố

Tuy nhiên, thay vì thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định, anh sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền và không xuất trình đầy đủ chứng từ cần thiết.

Báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà Hoàng Văn Đức đã trốn trong thời gian này là hơn 120 triệu đồng.

Hy hữu: Bé trai 7 tuổi vặn tay ga xe máy gây tai nạn thương tâm

Chiều 10.9.2025, ông Ngô Văn Nhất, Chủ tịch UBND phường Lào Cai, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông 50 tuổi (trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai) lái xe máy chở cháu nội 7 tuổi đi mua hoa quả tại khu vực chợ du lịch Lào Cai. Khi đến chợ, người ông xuống xe để mua đồ.

Xem nhanh 20h ngày 10.9: Vì sao YouTuber 'chủ tịch giả nghèo' bị khởi tố | Bé trai vặn ga xe máy gây tai nạn thương tâm

Sau khi mua xong, ông quay lại định nổ máy nhưng xe không khởi động. Ông dùng chân đạp nổ máy, lúc này cháu trai bất ngờ nhảy lên xe và vặn tay ga khiến chiếc xe lao tới trước, dù người ông đã cố giữ lại nhưng vẫn không được.

Sau đó, xe đâm thẳng vào vỉa hè. Vụ việc khiến bé trai tử vong tại chỗ, còn xe máy hư hỏng nặng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.