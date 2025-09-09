Xem nhanh 20h ngày 9.9: Có gì đáng mong chờ từ iPhone 17 | Ông Thaksin phải ngồi tù 1 năm

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

iPhone 17 sắp ra mắt: Có gì mới đáng chờ đợi?

Chỉ còn ít giờ nữa, Apple sẽ chính thức trình làng thế hệ iPhone 17 tại sự kiện thường niên. Đây là dòng sản phẩm được dự đoán sẽ tạo nhiều đột phá cả về thiết kế lẫn công nghệ, và tất nhiên, cũng khiến thị trường Việt Nam nóng lên từng ngày.

Sự kiện ra mắt iPhone 17 diễn ra vào rạng sáng 10.9.2025 theo giờ Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý chính là mẫu iPhone 17 Air – phiên bản mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay mà theo Apple là sẽ thay đổi trải nghiệm cầm nắm và hướng tới nhóm người dùng ưa thiết kế tinh gọn.

iPhone 17 sắp ra mắt: Có gì mới đáng chờ đợi?

Theo các thông tin rò rỉ, dòng iPhone 17 Pro được đồn đoán sẽ chuyển từ khung titan sang nhôm siêu bền, giúp giảm trọng lượng, dù gây ra nhiều tranh luận liệu có phải "hạ cấp" so với thế hệ trước. Đáng chú ý, dung lượng pin của toàn bộ dòng iPhone 17 được nâng cấp, hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng, trong khi công nghệ AI tích hợp sâu vào camera và hệ điều hành iOS 19 sẽ là điểm nhấn cho trải nghiệm thông minh hơn. Cụ thể, iPhone 17 Pro sẽ được trang bị viên pin có dung lượng 4.252 mAh, tăng đến 18,7% so với 3.582 mAh của iPhone 16 Pro.

Tòa Thái Lan tuyên ông Thaksin phải ngồi tù 1 năm

Sáng nay (9.9), Tòa án Tối cao Thái Lan tại Bangkok mở phiên xét xử cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra với cáo buộc ông né tránh thụ án tù sau khi về nước hồi năm 2023.

Vào tháng 8.2023, ông Thaksin trở về nước sau nhiều năm lưu vong. Ông lập tức bị tuyên án 8 năm tù trong 3 vụ án về tội lạm quyền và xung đột lợi ích thời còn làm thủ tướng.

Bản án được nhà vua ân giảm còn 1 năm tù, và do ông Thaksin là người trên 70 tuổi và có vấn đề sức khỏe nên chỉ phải thụ án 6 tháng.

Ông được đưa đến nhà tù ở Bangkok ngay khi về nước nhưng chỉ vài giờ sau đó được chuyển vào tầng 14 của bệnh viện cảnh sát trong cùng đêm. Ông ở trong bệnh viện cho đến khi được ân xá vào đầu năm 2024, làm dấy lên nghi ngờ ông đã được đối đãi đặc biệt để tránh phải ngồi tù.

Xem nhanh 20h ngày 9.9: Có gì đáng mong chờ từ iPhone 17 | Ông Thaksin lãnh án 1 năm tù

Tòa án ngày 9.9 phán quyết rằng việc ông Thaksin ở trong bệnh viện trong thời gian thụ án là bất hợp pháp. Qua đó, tòa án ra lệnh ông phải ngồi tù 1 năm. Theo Reuters, cảnh sát đang có mặt tại tòa án để đưa vị cựu thủ tướng vào Trại giam Bangkok.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.