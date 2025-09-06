Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 6.9.2025, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.

Xem nhanh 20h ngày 6.9: Biển Đông có bão số 7, gió giật cấp 10 | Ám ảnh đường ngập suốt 3 ngày, xe té như rạ

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 10–15 km/giờ, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông bắc. Gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12.

Con đường ngập nước 3 ngày không thoát, xe máy té như rạ

Cơn mưa không lớn lắm vào tối 2.9.2025 khiến con đường Nguyễn Xiển (đoạn dưới chân cầu Gò Công, phường Long Bình, TP.HCM) ngập sâu.

Đáng chú ý là suốt ngày 3.9 trời không hề mưa, đến chiều tối 4.9 mới có mưa lại và cũng không kéo dài nhưng nước hầu như không hề rút bớt.

Con đường ngập nước 3 ngày không thoát, xe máy té như rạ

Tuyến đường này rất đông phương tiện qua lại, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vì đường ngập thường xuyên, người dân chạy xe máy lên vỉa hè nhiều để tránh nước khiến phần vỉa hè cũng hư hỏng.

Các hộ dân hai bên hầu như đều đã nâng nền nhà mình lên cao hơn mặt đường, một số hộ chưa có điều kiện nâng thì xây tạm một phần bê tông để chắn nước. Tuy nhiên, việc đường ngập quá nhiều thế này ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của họ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.