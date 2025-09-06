Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 6.9: Biển Đông có bão số 7, gió giật cấp 10 | Ám ảnh đường ngập suốt 3 ngày, xe té như rạ
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 6.9: Biển Đông có bão số 7, gió giật cấp 10 | Ám ảnh đường ngập suốt 3 ngày, xe té như rạ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
06/09/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 6.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10; Con đường ngập nước 3 ngày không thoát, xe máy té như rạ;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 6.9.2025, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.

Xem nhanh 20h ngày 6.9: Biển Đông có bão số 7, gió giật cấp 10 | Ám ảnh đường ngập suốt 3 ngày, xe té như rạ

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 10–15 km/giờ, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông bắc. Gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12.

Con đường ngập nước 3 ngày không thoát, xe máy té như rạ

Cơn mưa không lớn lắm vào tối 2.9.2025 khiến con đường Nguyễn Xiển (đoạn dưới chân cầu Gò Công, phường Long Bình, TP.HCM) ngập sâu.

Đáng chú ý là suốt ngày 3.9 trời không hề mưa, đến chiều tối 4.9 mới có mưa lại và cũng không kéo dài nhưng nước hầu như không hề rút bớt.

Con đường ngập nước 3 ngày không thoát, xe máy té như rạ

Tuyến đường này rất đông phương tiện qua lại, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vì đường ngập thường xuyên, người dân chạy xe máy lên vỉa hè nhiều để tránh nước khiến phần vỉa hè cũng hư hỏng.

Các hộ dân hai bên hầu như đều đã nâng nền nhà mình lên cao hơn mặt đường, một số hộ chưa có điều kiện nâng thì xây tạm một phần bê tông để chắn nước. Tuy nhiên, việc đường ngập quá nhiều thế này ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của họ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 4.9: Đề nghị truy tố Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục | 'Con đường đau khổ' Lò Lu lại bụi mù mịt

Xem nhanh 20h ngày 4.9: Đề nghị truy tố Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục | 'Con đường đau khổ' Lò Lu lại bụi mù mịt

‘Xem nhanh 20h’ ngày 4.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đề nghị truy tố Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng du mục vụ kẹo rau củ Kera; ‘Con đường đau khổ’ Lò Lu: Đỡ ổ voi ổ gà thì đến cảnh bụi mù mịt;...

Xem nhanh 20h ngày 5.9: Vì sao tiền điện tăng mạnh trong tháng mưa bão | Khách xếp hàng dài chờ mua vàng

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Bản Tin Tổng Hợp áp thấp nhiệt đới bão Bão số 7 bão trên Biển Đông, giá vàng giá vàng SJC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận