Xem nhanh 20h ngày 5.9: Vì sao tiền điện tăng mạnh trong tháng mưa bão | Khách xếp hàng dài chờ mua vàng
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 5.9: Vì sao tiền điện tăng mạnh trong tháng mưa bão | Khách xếp hàng dài chờ mua vàng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
05/09/2025 20:04 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 5.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Giá vàng cao chót vót, xếp hàng 9 tiếng vẫn chưa đến lượt; khách hàng thắc mắc hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng mưa bão, Điện lực miền Bắc lý giải;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Xếp hàng 9 tiếng chờ mua vàng

Không phải ngày vía thần tài, cũng chẳng phải dịp lễ tết nhưng đầu giờ chiều ngày 5.9, người dân vẫn đội nắng xếp hàng chờ mua vàng. Bên ngoài cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), người dân xếp hàng dài chật kín vỉa hè, bảo vệ tất bật sắp xếp xe cộ hướng dẫn khách xếp hàng. Nhiều người ở đây cho biết, họ đã xếp hàng từ sáng sớm.

Xếp hàng 9 tiếng chờ mua vàng

Những ngày qua qua, giá vàng trong nước tăng "chóng mặt". Giá vàng miếng SJC liên tiếp lập đỉnh.

Giá mua vào và bán ra vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 8 giờ 32 phút sáng 5.9 là 132,9 triệu đồng/lượng và 134,4 triệu đồng/lượng, đều tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 4.9. Giá mỗi lượng vàng miếng hiện đắt hơn thế giới gần 21 triệu đồng.

Không chỉ có vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng. Vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 126,7 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng; Doji cũng tăng 500.000 đồng, đưa giá mua lên 126,8 triệu đồng và bán ra 129,8 triệu đồng… Hiện mỗi lượng vàng nhẫn cao hơn thế giới trên 16 triệu đồng.

Quyết định mua lúc vàng lập đỉnh có thể khá mạo hiểm và đem đến nhiều rủi ro, nhưng theo dõi tình hình giá vàng từ đầu năm đến nay, nhiều người vẫn quyết định xuống tiền vì tin, giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng.

Khách hàng thắc mắc hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng mưa bão, Điện lực miền Bắc lý giải

Nhiều người cho biết họ đã cố gắng tiết kiệm điện, giảm sử dụng điều hòa, nhưng hóa đơn vẫn tăng vọt so với tháng trước.

Trên diễn đàn quản gia hóa đơn của ví điện tử MoMo, nhiều người cũng phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng mạnh không rõ lý do. Điều này cũng tương tự trên các diễn đàn của ngành điện. Có thể thấy, hầu hết các phản ánh đều từ một số tỉnh phía bắc.

Chị Chu Hồng Lê, ở Nghệ An, cho biết rằng hóa đơn tiền điện tháng 8 của gia đình đã khiến chị bất ngờ, khi số tiền cao hơn so với các tháng cao điểm mùa hè. Mặc dù tháng 8 có mưa bão, gia đình chị ít sử dụng điều hòa và tiết kiệm điện, nhưng hóa đơn vẫn tăng. Chị Lê thắc mắc về sự bất hợp lý này và chia sẻ rằng nhiều người trên mạng xã hội cũng phản ánh về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8, dù mức độ sử dụng điện giảm.

Khách hàng thắc mắc hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng mưa bão, Điện lực miền Bắc lý giải

Còn chị Hương Loan ở Hà Nội chia sẻ rằng hóa đơn tiền điện của gia đình chị dù ít sử dụng điện trong tháng 8 nhưng vẫn cao như tháng 7, tháng nóng nhất trong năm.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Tiền điện Hóa đơn điện tăng cao Vàng miếng xếp hàng chờ mua vàng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
