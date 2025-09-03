Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 3.9: Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng lãnh án tù | Thảm kịch đau lòng ngày nhập học
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 3.9: Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng lãnh án tù | Thảm kịch đau lòng ngày nhập học

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
03/09/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 3.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ lãnh án 2 năm 3 tháng tù; Thảm kịch mẹ và con gái tử vong trên đường đi nhập học; Đề xuất tăng mức phạt tiền với nhiều lỗi vi phạm đường bộ; ...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ lãnh án 2 năm 3 tháng tù

Chiều 3.9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương 2 năm 3 tháng tù (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) 2 năm tù, Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) 2 năm tù, Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) 1 năm tù cùng tội danh trên.

Phiên tòa được xét xử kín, do thẩm phán Quách Thanh Bình, Phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa.

Xem nhanh 20h ngày 3.9: Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng lãnh án tù | Thảm kịch đau lòng ngày nhập học

Đề xuất tăng mức phạt tiền với nhiều lỗi vi phạm đường bộ

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ. Dự thảo này do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo. Theo Bộ Xây dựng, hiện nay xuất hiện một số vi phạm mới về lĩnh vực đường bộ, có tính chất phức tạp, song chưa được quy định tại Nghị định 100 năm 2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123 năm 2021).

Cạnh đó, việc thay đổi cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và những thay đổi của lực lượng thanh tra, ảnh hưởng đến thẩm quyền, chức danh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ.

Đề xuất tăng mức phạt tiền với nhiều lỗi vi phạm đường bộ

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ; các hành vi làm hư hỏng, phá hoại công trình đường bộ, hệ thống thoát nước, biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

