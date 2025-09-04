Xem nhanh 20h ngày 4.9: Đề nghị truy tố Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục | 'Con đường đau khổ' Lò Lu lại bụi mù mịt

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đề nghị truy tố Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng du mục vụ kẹo rau củ Kera

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 30.8.2025 đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 47, đề nghị truy tố vụ án "Lừa dối khách hàng", đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ và vật chứng đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) để tiếp tục truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Đề nghị truy tố Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục vụ kẹo rau củ Kera

Theo thông tin từ Đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng phòng Điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng CSĐT Bộ Công an, nguyên liệu bột rau đáng lẽ phải được thu mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGAP, nhưng Phong lại chỉ đạo nhân viên mua bột rau có hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn (dưới 1%) thay vì công bố là 28%.

Các bị can đã quảng bá sai về việc rau được mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn VietGAP. Cụ thể, Phạm Quang Linh (hay còn gọi là Quang Linh Vlogs) đã livestream tuyên bố "1 viên kẹo tương đương với một đĩa rau." Tại cơ quan công an, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã nhận thức hành vi vi phạm pháp luật và gửi lời xin lỗi đến khán giả. Từ 12.12.2024 đến 14.3.2025, nhóm đã bán hơn 135.000 sản phẩm cho hơn 30.000 khách hàng, thu về hơn 17 tỉ đồng.

'Con đường đau khổ' Lò Lu: Đỡ ổ voi ổ gà thì đến cảnh bụi mù mịt

Người dân sống hai bên thường gọi tuyến đường này là “con đường đau khổ”. Nhiều năm nay, đường Lò Lu nhiều lần xuất hiện trên báo chí vì ổ voi, ổ gà quá nhiều; cứ mưa là đọng nước và đã khiến nhiều người không may gặp tai nạn, té ngã.

‘Con đường đau khổ’ Lò Lu: Đỡ ổ voi ổ gà thì đến cảnh bụi mù mịt

Từ tháng 6.2025 tới nay, tuyến đường này đã được khởi công sửa chữa và nâng cấp.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã có sự cải thiện so với những hình ảnh mà phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại vào cuối năm 2024. Nhiều đoạn ổ voi, ổ gà đã được “vá” lại nhưng để nói là đường thực sự bằng phẳng thì vẫn chưa, ở nhiều đoạn vẫn còn ổ gà, vật liệu xây dựng thô vẫn còn ở khắp mặt đường và hai bên đường. Điều đáng ngại hơn với người dân sống hai bên tuyến đường này là bụi mù mịt, sống ở nhà mình mà như ở giữa công trường.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.