Ông Thaksin lộ diện, máy bay riêng đã hạ cánh Bangkok

Đoàn xe được cho là chở ông Thaksin rời khỏi khu vực nhà ga máy bay riêng tại sân bay quốc tế Don Mueang ở Bangkok ngày 8.9 ảnh: reuters

Sau khi trang web ghi nhận dữ liệu về máy bay riêng Bombardier Global 7500 của ông Thaksin, cựu Thủ tướng Thái Lan, đã được nhìn thấy tại sân bay Don Mueang ở Bangkok, theo các trang Thai Rath và Channel 3.

Trước đó, ông Thaksin đã rời Thái Lan trên cùng chiếc máy bay để đến Dubai (UAE) hôm 4.9, cũng là ngày Thái Lan bầu thủ tướng mới thay con gái ông là bà Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm.

Giữa những đồn đoán cho rằng ông có thể lại ra nước ngoài sống lưu vong trước khi ra hầu tòa tại Tòa án Tối cao vào ngày mai (9.9), ông Thaksin tuyên bố sẽ trở về dự. Con gái ông cũng đã xác nhận điều đó.

Không lâu sau khi chiếc Bombardier Global 7500 hạ cánh xuống sân bay Don Mueang, một ô tô Mercedes vốn thường được ông Thaksin sử dụng đã tiến vào khu vực nhà ga riêng dành cho chuyên cơ.

Tỉ phú Thaksin, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trường Thái Lan suốt hơn 25 năm, có thể sẽ phải quay lại ngồi tù nếu Tòa án Tối cao ngày 9.9 ra phán quyết cho rằng thời gian ông nằm viện trong năm 2023 không được tính là thời gian thụ án.

Không lâu sau khi quay về Thái Lan năm 2023, ông chỉ trải qua vài giờ trong trại tạm giam trước khi được chuyển đến khu VIP của một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Ông Thaksin bị tuyên án 8 năm tù vì các tội danh lạm quyền và xung đột lợi ích. Tuy nhiên, nhà vua Thái Lan đã giảm án xuống còn 1 năm. Ông được trả tự do sau 6 tháng thi hành án.